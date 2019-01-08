政院386億歲計賸餘 2020年拚經濟、照顧弱勢非人人有獎

2019年01月08日 13:38 中時 范揚光 張理國、

財政部長蘇建榮說，此舉不會影響政府現有的財政結構。（范揚光攝）

行政院將於上午舉行「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，確定歲計賸餘總金額約386億元，將用於「促進經濟發展，照顧弱勢扶老攜幼、非洲豬瘟預防」，行政院強調，相關照顧是一次性的支出、不會年年減稅，也不是「人人有獎的現金紅利」，而且相關預算2019年度來不及編列，有可能在2020年編列。

行政院的記者會說明有限，多數是澄清外界的誤解，副院長施俊吉說明，政院規劃的運用途徑，是用來「促進經濟發展，照顧弱勢扶老攜幼、非洲豬瘟預防預留經費」這三個方向是規劃原則，

施俊吉並說，本案不會舉債、不破壞財政紀律、絕對不是把錢發還人民的負所得稅，所謂3萬元收入以下發1萬元的說法是子虛烏有，也不是劫貧濟富及發消費券，沒有用完的部分也會拿來還債，具體規劃是如此，還會跟社會大眾、立法院及工商團體廣為溝通。而且方案內容是一次性的、不是經常性的支出，不會年年減稅，預算編列會遵守法規，立法院審議，這個預算2019年度來不及，應該下一年度（2020年）編列。

財政部長蘇建榮則說，2017年的歲計賸餘是151億元，2015年度為24億，也就是2017年之前的總額為175億元，2018年歲計賸餘211億元，初步估計可利用的總數為386億。

(中時 )