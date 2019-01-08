政院386億歲計賸餘 2020年拚經濟、照顧弱勢非人人有獎

行政院副院長施俊吉表示，歲計賸餘將用在促進經濟發展、社會福利及非洲豬瘟防疫三大重點，外傳發放現金紅利純屬子虛烏有。（范揚光攝）

友善列印
中時
張理國、
財政部長蘇建榮說，此舉不會影響政府現有的財政結構。（范揚光攝）

行政院將於上午舉行「歲計賸餘相關規劃說明」記者會，確定歲計賸餘總金額約386億元，將用於「促進經濟發展，照顧弱勢扶老攜幼、非洲豬瘟預防」，行政院強調，相關照顧是一次性的支出、不會年年減稅，也不是「人人有獎的現金紅利」，而且相關預算2019年度來不及編列，有可能在2020年編列。

行政院的記者會說明有限，多數是澄清外界的誤解，副院長施俊吉說明，政院規劃的運用途徑，是用來「促進經濟發展，照顧弱勢扶老攜幼、非洲豬瘟預防預留經費」這三個方向是規劃原則，

施俊吉並說，本案不會舉債、不破壞財政紀律、絕對不是把錢發還人民的負所得稅，所謂3萬元收入以下發1萬元的說法是子虛烏有，也不是劫貧濟富及發消費券，沒有用完的部分也會拿來還債，具體規劃是如此，還會跟社會大眾、立法院及工商團體廣為溝通。而且方案內容是一次性的、不是經常性的支出，不會年年減稅，預算編列會遵守法規，立法院審議，這個預算2019年度來不及，應該下一年度（2020年）編列。

財政部長蘇建榮則說，2017年的歲計賸餘是151億元，2015年度為24億，也就是2017年之前的總額為175億元，2018年歲計賸餘211億元，初步估計可利用的總數為386億。

(中時 )

民進黨團要求市長提出報告 中市… 韓國瑜：九二共識是兩岸互動的定…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。