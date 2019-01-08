劉若英因《後來的我們》被告改編基礎不同難證抄襲

電影《後來的我們》被指侵權。（取自新浪微博＠新浪娛樂）

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旺報

劉若英執導、井柏然和周冬雨主演的電影《後來的我們》，昨天傳出遭大陸的華語傳媒董事長翁宏才向武漢中級法院提告，指控該片涉嫌侵權，不當競爭，向該片製片人葉如婷、導演劉若英，以及投資該片的15家公司索賠7000萬元（約新台幣3.1億元）。

今天（1月8日）有知情人士透露，表示翁宏才先向索尼音樂買下劉若英歌曲《後來》的電影改編權，並由江小魚率華語、光亞、魚樂及景魚等4家公司合作拍攝電影《後來‧懂得如何去愛》（以下簡稱《後來》），並於2015年2月於大陸電影局立項備案，主題是圍繞80後一代人的感情、價值及人生，從開始到結局只想完整呈現出一個真摯的感情故事。

翁宏才指稱，《後來》要請劉若英執導，透過經紀人葉如婷邀請劉若英當導演，但沒能成功合作，沒想到葉如婷與劉若英卻拿他們的劇本及擬拍項目，拍了《後來的我們》。

因此，翁宏才曾在2018年5月22日《後來的我們》上映時，曾經提起訴訟，但因「未在七日內預交案件受理費」因而被法院要求撤回。

這次《後來》的製作方捲土重來，繳了39萬元的案件受理費，就是要向劉若英、葉如婷及《後來的我們》的15家投資製作公司討公道。

不過，大陸法界人士表示，《後來的我們》改編自劉若英短篇小說《過年，回家》，雖然內容與電影劇情大不同，但改編基礎明顯與《後來》的歌曲改編權不同，很難證明兩者之間存在抄襲、侵權。

(旺報 )

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