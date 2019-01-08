發布國家緊急狀態？川普將發表全國演說

美國總統川普7日晚間在推特發文，表示將針對美墨邊牆問題發表全國電視演說，時間就訂在美東時間8日晚間9點的黃金時段（台灣時間9日上午10點），美媒分析，川普有可能就此宣布國家進入緊急狀態，要不然就是重申打造美墨邊牆的重要性，目前還不知道有多少電視台會播送川普的演說。
I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月7日
President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon.— Sarah Sanders (@PressSec) 2019年1月7日
川普7日發布推文，表示將針對美墨邊界的「人道和國安危機」發布全國演說。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當天稍早也在推特宣布，川普11日將到南部邊界視察，「去會見那些駐守在國家安全與人道危機前線的人。」
由於川普與參議院的美墨邊牆經費問題懸而未解，導致部分政府機構自12月22日以來即陷入停擺，至今政府關門進入第18天，80萬政府雇員被迫放無薪假或是無薪工作，不過川普顧不上這些，上周更表示可能透過國家進入緊急狀態的方式，繞道國會，以五角大廈預算來蓋美墨邊牆。
美國有線電視新聞網（CNN）出具評論預測，川普的全國演說可能導致兩種結果，第一是他直接宣布國家進入緊急狀態，第二是他在演說中加油添醋，編造一些有利數據及非法移民的暴力事件，說服全國人民現在美國邊界的確出現危機，無論是哪一種結果，都會讓美國政府關門的窘境變得更加艱難。
評論指出，如果川普逕自宣布緊急狀態，那麼他可能面臨曠日廢時的司法挑戰，包括接連不斷的法院聽證會、訴訟，而且這些司法戰一旦開打，可能持續數周甚至數年，參議院共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）就表示，這會讓整個情況變得更複雜。
如果是第二種情況，那麼兩黨領袖與川普上周末在白宮的閉門會議成果可說是前功盡棄，特別是任何草案通過、成法尚須國會與川普協力完成，此時川普若公然在電視上大罵民主黨，也只會讓情況更糟。
(中時電子報)