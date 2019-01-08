發布國家緊急狀態？川普將發表全國演說

美國總統川普。（圖／路透社）

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中時電子報

美國總統川普7日晚間在推特發文，表示將針對美墨邊牆問題發表全國電視演說，時間就訂在美東時間8日晚間9點的黃金時段（台灣時間9日上午10點），美媒分析，川普有可能就此宣布國家進入緊急狀態，要不然就是重申打造美墨邊牆的重要性，目前還不知道有多少電視台會播送川普的演說。

川普上周對媒體表示，接下來幾天可能宣布國家緊急狀態，如此他便可繞道國會，打造美墨邊境圍牆。

川普7日發布推文，表示將針對美墨邊界的「人道和國安危機」發布全國演說。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）當天稍早也在推特宣布，川普11日將到南部邊界視察，「去會見那些駐守在國家安全與人道危機前線的人。」

由於川普與參議院的美墨邊牆經費問題懸而未解，導致部分政府機構自12月22日以來即陷入停擺，至今政府關門進入第18天，80萬政府雇員被迫放無薪假或是無薪工作，不過川普顧不上這些，上周更表示可能透過國家進入緊急狀態的方式，繞道國會，以五角大廈預算來蓋美墨邊牆。

美國有線電視新聞網（CNN）出具評論預測，川普的全國演說可能導致兩種結果，第一是他直接宣布國家進入緊急狀態，第二是他在演說中加油添醋，編造一些有利數據及非法移民的暴力事件，說服全國人民現在美國邊界的確出現危機，無論是哪一種結果，都會讓美國政府關門的窘境變得更加艱難。

評論指出，如果川普逕自宣布緊急狀態，那麼他可能面臨曠日廢時的司法挑戰，包括接連不斷的法院聽證會、訴訟，而且這些司法戰一旦開打，可能持續數周甚至數年，參議院共和黨黨鞭柯寧（John Cornyn）就表示，這會讓整個情況變得更複雜。

如果是第二種情況，那麼兩黨領袖與川普上周末在白宮的閉門會議成果可說是前功盡棄，特別是任何草案通過、成法尚須國會與川普協力完成，此時川普若公然在電視上大罵民主黨，也只會讓情況更糟。

(中時電子報)

文章來源：Donald Trump's speech will make the shutdown worse

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