中市新副市長、副秘書長、都發及民政局長 今布達

2019年01月08日 13:10 工商 劉朱松

台中市長盧秀燕8日在市政會議主持新任副市長、副秘書長、民政局長，及都市發展局長布達與宣誓交接典禮；市府資深文官的參事張金釵、陳如昌，均升任市府副秘書長；台中市都市發展局長由台中在地的建築師黃文彬出任；台中市民政局長，則由曾任台中市建設局長的吳世瑋接任。

市府指出，三位副市長之一的令狐榮達經歷豐富，曾任外交部前政務次長、中華民國駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長及國家政策基金會董事等職務。

新任市府副秘書長陳如昌，中興大學土木工程學系碩士，過去曾任台中市政府參事、參議、經濟發展局副局長。

新任市府副秘書長張金釵，畢業自台灣師範大學商業教育學系行政管理研究所，曾擔任台中市政府參事、參議、聯合服務中心主任、秘書處代理副處長，及社會局長。

此外，新任台中市民政局長吳世瑋，畢業自逢甲大學公共政策研究所，曾任台中市建設局長。

新任台中市都市發展局長黃文彬，彰化師範大學地理學博士，曾任文彬建築師事務所主持建築師、逢甲大學建築專業學院兼任教授、台中市環境景觀總顧問計畫主持人、台中市大台中建築師公會副理事長，及台中市建築師公會常務理事。黃文彬專長於建築規劃設計、都市設計綠建築、空間與環境分析及地理區域研究。

(工商 )