中市新副市長、副秘書長、都發及民政局長 今布達

友善列印
工商

台中市長盧秀燕8日在市政會議主持新任副市長、副秘書長、民政局長，及都市發展局長布達與宣誓交接典禮；市府資深文官的參事張金釵、陳如昌，均升任市府副秘書長；台中市都市發展局長由台中在地的建築師黃文彬出任；台中市民政局長，則由曾任台中市建設局長的吳世瑋接任。

市府指出，三位副市長之一的令狐榮達經歷豐富，曾任外交部前政務次長、中華民國駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長及國家政策基金會董事等職務。

新任市府副秘書長陳如昌，中興大學土木工程學系碩士，過去曾任台中市政府參事、參議、經濟發展局副局長。

新任市府副秘書長張金釵，畢業自台灣師範大學商業教育學系行政管理研究所，曾擔任台中市政府參事、參議、聯合服務中心主任、秘書處代理副處長，及社會局長。

此外，新任台中市民政局長吳世瑋，畢業自逢甲大學公共政策研究所，曾任台中市建設局長。

新任台中市都市發展局長黃文彬，彰化師範大學地理學博士，曾任文彬建築師事務所主持建築師、逢甲大學建築專業學院兼任教授、台中市環境景觀總顧問計畫主持人、台中市大台中建築師公會副理事長，及台中市建築師公會常務理事。黃文彬專長於建築規劃設計、都市設計綠建築、空間與環境分析及地理區域研究。

(工商 )

韓國瑜：九二共識是兩岸互動的定… 400億紅包發不發現金？Kolas這麼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。