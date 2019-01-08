影》專扒有錢日客！廣西桂林扒竊組 被捕交保繼續偷

台北市刑大肅竊組幹員跟監大陸廣西桂林扒手龔文譽〔戴帽者〕到永康街，暗中拍照蒐證。〔謝明俊翻攝〕

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中時
謝明俊
台北市刑大肅竊組逮獲廣西桂林扒竊團，專扒有錢日客。

一組來自大陸廣西桂林的扒竊團，上個月分頭來台後在北市各熱門景點，專對有錢日本旅客下手。去年底，其中一名扒手龔文譽在北市永康街扒竊一名日客，當場被查覺報警逮捕移送檢方獲得交保後，仍然繼續作案，台北市刑大肅竊組幹員尾隨盯梢多日，龔嫌和同夥前往台北１０１大樓扒竊日客得手，隨被尾隨在後的幹員以柔道「大外割」壓制逮捕，移送檢方聲押獲准。

台北市刑大肅竊組員逮捕兩名大陸廣西桂林扒手。〔謝明俊翻攝〕

警方指出，這組來自大陸廣西桂林的扒竊團，成員至少有１０餘人，他們經年穿梭來往台灣、澳門、馬來西亞等東南亞國家地區作案，來台時都會到日本人喜歡下榻的飯店，打探日客喜歡去的熱門景點，再前往景點專挑日客下手行扒，由於扒手手段高明，許多被害日客未查還以為是自己搞丟皮夾，並未向我警方報案。

台北市刑大肅竊組幹員跟監大陸廣西桂林扒手龔文譽〔著白衣者〕到永康街，暗中拍照蒐證。〔謝明俊翻攝〕

這次由大陸廣西桂林籍人士龔文譽、陳森林、黎剛等至少４人組成的扒竊集團，是在上個月２６、２７日，分頭由馬來西亞搭機入境台灣後，就開始在大台北地區各知名景點，如：九份、永康街、忠烈祠、台北１０１大樓、故宮、士林夜市、寧夏夜市等地點，專挑日客下手扒竊。

台北市刑大幹員在台北101大樓尾隨逮捕作案得手的扒竊龔文譽。〔謝明俊翻攝〕

去年１２月３０日，龔文譽等人出現在北市永康街，對一名日客下手，當場被日客查覺大聲呼救，驚動旁邊路人合力制伏龔嫌，報由轄區大安分局警方前來逮捕帶回偵詢後，移送北檢偵辦，結果由檢方裁定交保候傳。龔嫌獲釋更大膽作案，夥同同夥陳森林、黎剛等人繼續四處作案，行逕非常囂張。

台北市刑大幹員在台北101大樓尾隨逮捕作案得手的扒竊陳森林。〔謝明俊翻攝〕

專司檢扒的台北市刑大肅竊組幹員，在得知龔嫌獲得交保後，就開始布線跟監，元月２日，幹員跟監龔嫌等人到永康街，但因未發現嫌犯出手，警方為免　打草驚蛇，所以按兵不動，繼續監控。

元月３日，龔嫌等人出現在台北１０１大樓地下１樓美食街，以包夾式手法扒走一名日客褲後口袋皮夾，龔嫌等人才一得手，跟監許多的肅竊組幹員一看機不可失，立即上前逮捕，嫌犯奮力反抗，幹員連續兩度以柔道「大外割」將龔、陳兩名嫌犯摔倒在地壓制，只可惜現場只有兩名警探，無力分身追捕，讓第三名嫌犯黎剛倉皇逃離，並立刻搭機離境。

警方經將兩嫌帶回偵詢，兩嫌依然狡賴犯案，經移送北檢偵辦，由檢方聲押獲准。警方正積極查捕其它同夥中。

(中時 )

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