影》354天拔管爭議全紀錄 看懂管中閔怎麼當上校長

2019年01月08日 12:48 中時電子報 莊楚雯 、影音編輯／ 蔡孟哲 、影音編輯／

去年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔為新任校長，但隨即遭教育部以管出任台灣大哥大獨董及赴大陸兼職等疑義，拒發聘書，開啟354天舉國震動的拔管爭議，期間不僅三任教育部長為此下台，台大陷入500多天沒校長的困境，還導致執政黨九合一大選雪崩式潰敗。直到第三位教育部長葉俊榮在12月24日送上平安夜大禮，「勉予同意」管中閔任台大校長，並在今天正式就職，管案正式落幕。

台大終於有校長！ 教育部「勉予」聘任管中閔

管中閔人事案大事紀：

1/05 台大校長遴選結果出爐 管中閔出線

1/10 台大函送教育部校長遴選結果

1/11 台灣大獨董身分引發爭議 管中閔表示上台前會辭職

1/25 綠委張廖萬堅爆管中閔論文涉抄襲

1/31 台大校長遴選委員會確認 管中閔當選資格無疑義

2/01 管中閔原預定上任 教育部未核定人事案

2/06 教育部發公文，針對準校長管中閔被指抄襲論文的學術倫理部分，要求台大進行實質審查。

2/09 教育部教育部又發出公文，要求台大再次針對學術倫理案進行實質審查。

2/11 遴選委員會聲明 蔡明興並不具備不得擔任委員 遴選過程並無不實

2/14 教育部又再發公文，要求台大校長遴委會說明，管中閔當選台大校長資格毫無疑義的「議決方式」。

2/20教育部不停發公文，要台大人事處以電郵，提供「台大專任教至營利事業兼職情形補充說明表」資料。

2/21 不滿卡管 台大人向教育部、蔡英文遞陳情書

3/20 北檢分案查管中閔赴陸兼課

3/24 管中閔論文爆抄襲 台大學倫會列7理由不立案

3/24 台大臨時校務會議 擱置所有卡管提案

3/24 台大人事室獲廈大回函 管中閔未在廈大兼職

4/04 教育部宣布成立跨部會專案小組 釐清管中閔爭議

4/10 首次召開跨部會諮詢會議

4/12 教長潘文忠周四院會後請辭

4/13 第二次跨部會諮詢會議突然取消

4/13 查管中閔赴陸兼職案 北檢密訊台大5證人出庭

4/14 教長潘文忠請辭發聲明 希望所有政治操作就此停止

4/14 潘文忠請辭 行政院稱勉予同意

4/19 前東華大學校長吳茂昆接任教育部長

4/23 台大學生成立臉書粉絲團 呼籲「還我校長！」

4/23 教育部長吳茂昆遭立委柯志恩質疑，用東華專利在美開公司。

4/26 舉行第二次跨部會諮詢會議

4/27 台大賣潮T支持大學自主 管中閔現身感謝！

4/27 教育部宣布不發聘書給管中閔 重新進行台大校長遴選

4/28 管中閔首度發聲，「我們必將贏回大學自治」

4/29 吳茂昆直言，學術沒有真正的民主，而遴選是大學自治。

5/1 吳茂昆爆料台大校長當選人管中閔去年違法兼任台灣大哥大獨立董事，參加

審計委員會和薪酬委員會。

5/2 吳茂昆赴美申請專利稱有通知東華，校長打臉「查無資料」

5/2 吳茂昆保證，沒有違法或圖利自己，如果有「行政院長應該將我Fire掉」。

5/4反對教育部粗暴拔管，台大師生發起「新五四運動」。

5/10 吳茂昆遭告發侵占東華專利，北檢傳喚2證人。

5/12台大召開臨時校務會議，催促教育部「速聘管中閔」。教部回應，應重啟遴選。

5/29 吳茂向行政院請辭獲准 教育部長任期只有40天。

7/16前內政部部長葉俊榮，接任教育部部長。

8/2 台大校長遴選委員會發聲明，確認遴選過程無明顯重大瑕疵，要求教育部依法聘管中閔為校長。

9/12葉俊榮要求遴委會召開會議，要蔡明興退遴委重新投票，從5位候選人中依法遴選，再依結果報教育部聘任。

10/4 台大回函教育部，表示重啟遴選無法源依據，難以重啟。

12/11台大自主聯盟召開「還我校長 台灣教育不能等」記者會，管中閔低調出席。

12/12 葉俊榮指出，台大校長案沒有那麼複雜，希望遴選委員會盡早開會，釐清程序瑕疵。

12/24 葉俊榮宣布，「勉予同意」管中閔任台大校長。

12/25 葉俊榮向賴清德遞出辭呈，賴在葉的辭呈上，即刻寫上「勉予同意」四字。

2019/1/8 管中閔正式上任台大校長。

(中時電子報)