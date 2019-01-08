1根香腸5萬！女陸客帶香腸、水果闖關 吃20萬罰單

徐姓女陸客昨（7）日下午夾帶0.4公斤重香腸闖關，遭海關攔截重罰20萬元，這也是提高罰款後的金門地區首例。（高雄關提供）

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海關持續宣導入境旅客禁止攜帶中國大陸豬肉及豬肉製品入境。圖為海關防疫犬協助查檢作業。（李金生攝）

徐姓女陸客昨（7）日下午夾帶0.4公斤重香腸闖關，遭海關攔截重罰20萬元，這也是提高罰款後的金門地區首例，讓海關查檢幹員也搖頭表示：「就是講不聽、罰不怕！」

徐姓女遊客是從廈門「小三通」入境金門，在水頭碼頭通關時遭海關X光機發現行李有異狀，當場要求打開受檢，並詢問有無攜帶肉類製品或其它未申報東西？徐女答稱「沒有！」

但海關查檢幹員打開一開，裡面除有水果之外，還有0.4公斤重的香腸。徐女聽說要重罰新台幣20萬元，才含淚急忙表示，這些東西是要帶給人在台灣的兒子吃，並說昨天是她的「生日」，希望海關能放她一馬。但海關愛莫能助，只能依法開罰。

高雄關離島派出課指出，金門今年至今已驗出3例非洲豬瘟病毒，包括1月3日海漂死豬1例及1月5日入境旅客攜帶大陸豬肉及豬肉製品，在通關前主動丟棄於農產品棄置桶2例，顯示旅客自中國大陸攜帶豬肉及豬肉製品入境，傳播非洲豬瘟的風險極高。

由於金門與對岸僅一水之隔，小三通航程約30分鐘，人流物流往來密切，高雄關已進一步加強邊境查緝，並採取下列因應措施：1.旅客手提行李及托運行李100％實施X光儀檢過濾。2.持續宣導入境旅客禁止攜帶中國大陸豬肉及豬肉製品入境。3.加強宣導入境旅客於通關前應將肉製品丟棄於棄置桶內。4.強化X光機判讀，增加人力共同執檢。5.對於高風險旅客加強查驗。

高雄關表示，包括金門水頭港、料羅港等通關口岸在內，在海關、岸巡及檢疫3個單位建立「交叉火網」層層嚴密查緝下，必定全力將非洲豬瘟阻絕於關口。該關也嚴令第1線同仁，只要發現可疑物品，立即打開查驗，避免「漏網之肉」。

高雄關強調，肉類製品係屬動物傳染病防治條例第5條應施檢疫物品，違法攜帶入境最高可處新臺幣100萬元之罰鍰，期待民眾共同打擊不法，勇於檢舉走私。免費檢舉電話專線「0800-71117」。

(中時 )

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