400億紅包發不發現金？Kolas這麼說

行政院說明歲計賸餘分享經濟成果的構想（呂雪彗攝）

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行政院副院長施俊吉（中）駁斥，政府將直接發放現金完全是子虛烏有的傳言。（范揚光攝）

歲計賸餘用途究竟會不會發放一次性現金？行政院發言人谷辣斯說，未來運用有三種樣態，包括編入109年度預算，或追加108年度預算，或編列特別預算，但要發放一次性現金或透過補助方式照顧弱勢族群或新生兒，一切都要從長計議研究。

行政院今上午召開記者會，說明歲計賸餘會運用在弱勢族群如幼兒、中低收入戶，促進經濟發展及非洲豬瘟等三大方向。規劃的細節，行政院副院長施俊吉說，都還沒跟社會大眾廣為溝通，會聆聽立法院、社會及工商團體的意見。施強調，受眾對象要清楚、行政成本要低，是一次性支出，不是每年發放的支出。

不過，施俊吉在記者會中曾說，未來不會是經濟紅利通統有獎，也不是發消費或發經濟紅利的現金。谷辣斯進一步解釋，近日有三萬以下低薪通通有獎的報導，發了隨你怎麼用，但這是錯誤的報導，未來也不會這樣做。

谷辣斯說，未來歲計賸餘會有三種用途樣態，一是編入109年度的預算中，二是編列108年度追加預算，三是提特別條例編列特別預算案。

但不論那一種樣態，未來弱勢要照顧的族群，需要從長計議，包括直接發放一次性現金，或透過年度預算作政策性補助，各種形式均要進一步研議，發放現金仍是可能方式之一，但絕非通通有獎的形式。

(工商 )

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