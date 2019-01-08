三接站海岸開發還在審查環團：中油已先動工

2019年01月08日 13:15 中時 廖德修

觀塘案去年10月雖已通過環評，但牽涉海岸開發與自然地景、野生動物保育等方面，尚需內政部、農委會審查通過。環團「搶救大潭藻礁行動聯盟」召集人潘忠政今（8）日卻指出，中油去年底已悄悄施工，並舉照片為證。惟列席的內政部營建署簡任技正廖文弘表示，據衛星影像監測判視，施工區位於去年3月海審會同意的5公頃開發範圍內，並未違反規定。

雖然營建署有所解釋，但台灣蠻野心足生態協會專職蔡雅瀅律師仍認為，日前監察院曾就深澳案及觀塘案糾正經濟部、台電及環保署；行政機關應該有所因應，重新檢討。如今深澳案已撤，執政黨若不想在明年大選重蹈覆轍，經濟部應該把觀塘三接案也撤銷。

義務律師陳憲政也說，海岸利用許可正由內政部海岸管理審議會審議中；而農委會林務局為了解藻礁生態實際情況，已編列1076萬元，從去年3月啟動為期1年的研究計畫，目前也尚未完成報告。且觀塘水域有無水下文化資產，文化部文資局亦預計在今年4至9月提出調查結果。在任何調查尚未出爐前，中油都不應有施工動作。

在地里長彭明聰透過書面表示，不反對中油建三接站，但不要建在珍貴的藻礁上，尤其大潭已有超級大電廠、桃科與環科工業區，焚化爐也要來，拜託不要趕盡殺絕，籲請政府幫忙保留完整的大潭藻礁給下一代。

中華鳥會秘書長李益鑫說，保育類鳥種小燕鷗在此區域有穩定繁殖行為，但中油打算在此規劃儲氣槽區，先前承諾施工前完成移地復育。在未驗證小燕鷗移地復育的繁殖成功率前，任何對現有繁殖地的干擾與地景地貌改變，均屬違反《野生動物保育法》的行為。

潘忠政呼籲，即使營建署認為中油未違法動工，也須立即停止整地並撤出機具。更重要的是，行政院長賴清德在辭職前，應將「觀塘換深澳」的兒戲政策撤案，別把爛攤子丟給下任閣揆。

(中時 )