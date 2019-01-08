潘恆旭：「冷泉加熱變溫泉」惹議 網友Kuso照樣造句

2019年01月08日 13:35 中時 柯宗緯

高市觀光局長潘恆旭日前接受電視採訪，提到「冷泉加熱變溫泉」惹議，在網路引發軒然大波，網友搞Ksuo大玩照樣造句。潘昨晚在臉書滅火稱「被網軍惡搞」，今（8）日他親上火線，堅稱說法沒錯，「高雄人都知道」，感謝網友關注，再次讓提升高雄能見度。

中天新聞台日前訪問潘恆旭，他提到，柴山龍巖冷泉「『日據時代的高雄八景』，但是很少人知道，這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了，那因為冬天的水量比較少，它可能還需要探勘。」

「冷泉加熱變溫泉」一說遭網友狂酸，知名臉書粉專「高雄點」就嘲諷，「觀光局長行銷高雄不遺餘力!!＃溫泉放冷變冷泉＃餅放在陽光下變太陽餅＃石頭丟油鍋變石油＃照樣造句＃局長開示長知識」網友也接棒照樣照句「挫冰不加糖不加料就變成白冰冰」、「大立上面的遊樂園加幾隻米老鼠進去就變成迪士尼了」。

對此，潘恆旭今天出面滅火，他舉田寮月世界花季飯店冷泉為例，終年22度的冷泉，加熱後變溫泉，「這是高雄人都知道的」，宜蘭蘇澳瓏山林飯店也有冷熱泉，網友可能不是高雄人所以不清楚。

他提到，龍巖冷泉在地底深層，夏天遇到水量豐沛才有可能有冷泉，「當地一般住戶拿到家裡加熱，一樣有溫泉療效效果，這應該是基本常識」，他感謝網友高度關注討論，創造網路聲量。但他臉書貼文提到「某高層去過花季飯店」，是否影射前高市長陳菊，潘則反問媒體「那你講的喔」。

(中時 )