名嘴點名徐國勇 批內政司法委員60年沒修「這法條」超怠惰！

2019年01月08日 13:34 中時電子報 吳品瑤

日前花蓮林姓檢察官找警察闖幼兒園私審學童一案引發全民關注，讓人聚焦「檢強警弱」的情況，事件爆出後，有知情人士爆出內政部長徐國勇監察修正甚至廢止《調度司法警察條例》，以提升司法警察的地位與尊嚴，今資深媒體人兼名嘴羅友志po文力挺，點名徐國勇，表示若他廢此法條，「以後你就算失言，我也不罵你了！」。

名嘴羅友志今在臉書貼出一張自己帶愛犬「幾摳」上政論節目的側拍照，表示帶著愛犬上遍各大節目，他從沒吵過，唯獨某次談到「內政部長徐國勇」，幾摳竟然吠了兩聲，攝影師因此笑稱羅友志肯定在家常罵徐國勇，「幾摳露餡了」。

針對徐國勇傳出修正、廢止《調度司法警察條例》一事，羅友志直言這是條「讓檢察司法官可以要警察去做事的法律」，早有不計其數的社會線記者都寫過報導建言該修正此法，但都不被理會，也透露此法60年來沒大修正過，痛批「內政司法委員怠惰」，且如今「鹽警」、「屯田戍守」之類的名詞早已消失，「檢察官你是要調度個鬼喔？」，也表示讓讓內政部警政署「隸屬」法務部檢察官的怪制度根本是「精神錯亂」，羅友志非常支持修法甚至廢法，甚至不惜給出承諾，表示若徐國勇真的修法或廢法，「我跟幾摳都支持你到離開內政部為止！」。

(中時電子報)