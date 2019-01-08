雄中選舉公報驚見韓國瑜影子？網讚：太有才

2019年01月08日 13:49 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導

高雄中學舉行第七屆學生議員重行選舉，選舉公報中驚見高雄市長韓國瑜的影子！編號第二號的候選人，多項政見完全仿效韓國瑜，包括「打造愛情電影院」、「情書送得出去，人追得來，雄中發大財！」等引起網友熱烈討論，甚至大讚「很有才，高雄有救了」。

雄中自治選舉將在10日舉行投票，有網友將選舉公報PO在臉書《高雄中學學生聯合自治會 KSSA》，兩名就讀雄中一年級的候選人，分別列出自己的經歷及政見，其中二號候選人洋洋灑灑寫了下列13項政見：

二號候選人政見。(圖/翻攝自高雄中學學生聯合自治會 KSSA)

1. 與韓市長積極接洽，投資雄中、女地道。

2. 成立雄中主計部，嚴格堅控石頭、雕刻刀等物價上漲指數。

3. 與市府接洽將雄中、女納入愛情產業鏈，造福廣大單身同胞。

4. 邀世堅跳生態池，打造知名度，間接刺激地方經濟。

5. 打造愛情纜車，設站各校。

6. 成立喜樂共產黨。

7. 打造校狗銅像，並建設貓園。

8. 打造愛情電影院，愛河畔有愛情摩天輪，雄中裡愛情電影院。

9. 爭取雄中專用飛機、公車、火車、捷運。

10. 情書送得出去，人追得來，雄中發大財！

11. 監察小X原補教老師之賴皮行為。

12. 成立雄中幹話社，由科科擔任社師。

13. 打造雄中全台首富。

雄中選舉公報在臉書公開後，引起網友廣大迴響，尤其對二號候選人很有感，紛紛留言「長得有天地正氣，我覺得應該是韓導轉世」、「太狂了」、「很有才，高雄有救了」、「我不是校友但我會支持二號」、「2號很認真」、「我一定投二」、「是個人才」、「厲害了這學校」、「我已經知道誰會勝選了」。

(中時電子報)