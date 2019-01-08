新北首例流感重症死亡 籲儘速接種流感疫苗

新北市傳首例流感重症身亡，衛生局呼籲民眾接種流感疫苗 。

友善列印
中時

天氣漸冷，流感進入流行，新北市出現首例流感併發重症死亡病例，該名住在瑞芳的40歲女性，有肥胖、慢性病史且未接種流感疫苗，衛生局表示，新北市類流感門急診就醫人次已連續4週上升，今年社區流行病毒株與公費流感疫苗吻合，接種疫苗可以產生足夠保護力，民眾如出現類流感症狀應儘速就醫，避免衍生併發重症之風險。

衛生局指出，首例死亡個案患有膽結石及肥胖(BMI＞70)等病史，未接種流感疫苗，去年12月12日陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀，4天後才至醫院急診就醫，於當日轉加護病房治療，經積極治療後仍病況惡化，20日因急救無效死亡，12月20日確診，1月7日經疾管署審查與流感相關死亡病例。

衛生局表示，新北市自去年10月流感季迄今，共出現24名流感併發重症病例，超過7成為50歲以上民眾，高達9成有慢性病史且無接種流感疫苗。

衛生局說，目前社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同，而疫苗是預防流感最有效的方式，50歲以上成人及慢性病患者感染流感較容易併發重症，屬高危險族群，本市流感疫苗僅剩1萬餘劑，呼籲前述民眾儘速至29區衛生所及合約院所完成接種。

衛生局提醒，罹患流感應於症狀發生48小時內服用抗病毒藥劑，如出現咳嗽、發燒、頭痛、肌肉酸痛及疲倦等症狀，應儘速至鄰近院所就醫。

(中時 )

抓龍變「抓鳥」 火辣南洋妹「手… 震驚！國三女逃學 母出手教訓竟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。