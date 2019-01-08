新北首例流感重症死亡 籲儘速接種流感疫苗

2019年01月08日 14:22 中時 葉德正

天氣漸冷，流感進入流行，新北市出現首例流感併發重症死亡病例，該名住在瑞芳的40歲女性，有肥胖、慢性病史且未接種流感疫苗，衛生局表示，新北市類流感門急診就醫人次已連續4週上升，今年社區流行病毒株與公費流感疫苗吻合，接種疫苗可以產生足夠保護力，民眾如出現類流感症狀應儘速就醫，避免衍生併發重症之風險。

衛生局指出，首例死亡個案患有膽結石及肥胖(BMI＞70)等病史，未接種流感疫苗，去年12月12日陸續出現咳嗽、流鼻涕及發燒症狀，4天後才至醫院急診就醫，於當日轉加護病房治療，經積極治療後仍病況惡化，20日因急救無效死亡，12月20日確診，1月7日經疾管署審查與流感相關死亡病例。

衛生局表示，新北市自去年10月流感季迄今，共出現24名流感併發重症病例，超過7成為50歲以上民眾，高達9成有慢性病史且無接種流感疫苗。

衛生局說，目前社區流行病毒株主要為H3N2型及H1N1型，與公費流感疫苗株相同，而疫苗是預防流感最有效的方式，50歲以上成人及慢性病患者感染流感較容易併發重症，屬高危險族群，本市流感疫苗僅剩1萬餘劑，呼籲前述民眾儘速至29區衛生所及合約院所完成接種。

衛生局提醒，罹患流感應於症狀發生48小時內服用抗病毒藥劑，如出現咳嗽、發燒、頭痛、肌肉酸痛及疲倦等症狀，應儘速至鄰近院所就醫。

(中時 )