震驚！國三女逃學 母出手教訓竟打出校園恐怖真相

一名國三女生留校自習，驚傳遭歹徒在學校廁所內性侵。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
張達智

中部地區某國三女生，突然經常蹺課，母親以為她叛逆，屢次責罵不聽後忍不住動手打了女兒，女兒這才泣訴在學校遭歹徒持刀性侵的悲慘經過，母親震驚又不捨，不敢相信校園竟然會發生這種事情。

這起案件發生在去年9月初，當時這名國三女生留校自習，晚間6時返家前在學校一樓上廁所，竟遭歹徒持美工刀性侵得逞。蘋果報導，事後女學生隱忍，但卻變得不想去學校，媽媽多次責罵無效，某次接到老師通知女兒又沒到校，媽媽利用午休返家，一氣之下打了女兒，才揭發這驚人隱情。

這名悲痛的母親控訴，女兒身心嚴重受創，晚上無法入睡，白天出現頭痛狀況，心懷恐懼上學，還曾出現輕生念頭。

校方及社會局得知後啟動輔導機制，並協助報警偵辦。但距離案發時間已經超過1個月，校園內監視器畫面已被覆蓋，調閱不到事發當天進出校園人士。

此外，女學生母親認為班導師未盡保護之責，應進行懲處，校方回應，事發當天6點多課業結束，老師將教室上鎖後就跟著學生一起下樓，並未發現任何異狀，對於女學生發生此事件，相當自責與難過。

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(中時電子報)

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