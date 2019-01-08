迎接2019！AirAsia推190萬個促銷機位 單程未稅888起

友善列印
工商

洲低成本航空領導品牌AirAsia今(8)宣布為迎接新的一年到來，即日起於官網及手機APP推出190萬個促銷機位。

此促銷航線包含集團內飛行超過130個目的地，包含最近台灣人熱愛前往浮潛的宿霧，單程未稅僅要888元起，新開賣的日本航點：台北-名古屋、台北-大阪，單程未稅僅要1,388元起；AirAsia馬來西亞航線則推出：台北-沙巴、台北-吉隆坡、高雄-吉隆坡，單程未稅1,188元起；同樣也是新航點的台北-清邁，單程未稅1,838元起。而其他菲律賓的航點也都相當便宜，台北-克拉克單程未稅988元起。其中AirAsia唯一一條美國航線：夏威夷，從台北飛往大阪轉至夏威夷，單程未稅只要8,111元起。

促銷日期即日起2019年1月20日，出發日期為即日起至2019年7月31日，AirAsia官網及手機app皆可預訂，BIG會員也可利用BIG點數兌換。

AirAsia集團副首席執行長BoLingam表示，我們很開心能以這個大規模促銷迎接2019，新的一年還有很多的未知和憧憬，但我們想傳達給乘客的是，他們可以利用這次促銷的優惠價格規劃這一年的旅行。

預訂航班的同時，若同時預訂Santan機上餐點：照燒雞飯＋沙拉＋點心的套餐組，僅需馬幣23元(約新台幣160元左右)。

(工商 )

初冬賞花！白如雪、紅如血！士林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。