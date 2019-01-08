迎接2019！AirAsia推190萬個促銷機位 單程未稅888起

2019年01月08日 14:16 工商 張佩芬

洲低成本航空領導品牌AirAsia今(8)宣布為迎接新的一年到來，即日起於官網及手機APP推出190萬個促銷機位。

此促銷航線包含集團內飛行超過130個目的地，包含最近台灣人熱愛前往浮潛的宿霧，單程未稅僅要888元起，新開賣的日本航點：台北-名古屋、台北-大阪，單程未稅僅要1,388元起；AirAsia馬來西亞航線則推出：台北-沙巴、台北-吉隆坡、高雄-吉隆坡，單程未稅1,188元起；同樣也是新航點的台北-清邁，單程未稅1,838元起。而其他菲律賓的航點也都相當便宜，台北-克拉克單程未稅988元起。其中AirAsia唯一一條美國航線：夏威夷，從台北飛往大阪轉至夏威夷，單程未稅只要8,111元起。

促銷日期即日起2019年1月20日，出發日期為即日起至2019年7月31日，AirAsia官網及手機app皆可預訂，BIG會員也可利用BIG點數兌換。

AirAsia集團副首席執行長BoLingam表示，我們很開心能以這個大規模促銷迎接2019，新的一年還有很多的未知和憧憬，但我們想傳達給乘客的是，他們可以利用這次促銷的優惠價格規劃這一年的旅行。

預訂航班的同時，若同時預訂Santan機上餐點：照燒雞飯＋沙拉＋點心的套餐組，僅需馬幣23元(約新台幣160元左右)。

(工商 )