台大新一級主管出爐 陳銘憲任副校長

台大電資學院院長陳銘憲曾與管中一同角逐校長寶座，今獲邀擔任副校長一職。(資料照片 鄧博仁攝)

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旺報

台大校長管中閔於8日正式上任，一級人事主管人事也出爐，曾與管一同角逐校長寶座的台大電資學院院長陳銘憲，獲邀擔任副校長，2013年與前校長楊泮池一同參加校長遴選的副校長羅清華，也出任管任內的副校長。

管中閔在去年1月5日獲遴選為台大校長，之後一個月左右，各界開始揣測其一級主管的人事布局，當時謠傳代理校長郭大維、前副校長羅清華，兩人雙雙獲邀擔任管的副校長，但消息在當時未獲證實。

值得關注的是，陳銘憲同樣參與本次台大校長遴選，以黑馬之姿獲得第二高票，而羅清華的學術及行政資歷完整，曾任台灣大學地質科學系教授、中華民國地球科學學會理事長、台大理學院院長、台大地質科學系主任兼研究所所長，更在前校長李嗣涔任內擔任學術副校長，2013年曾與楊泮池一同角逐台大校長失利。

隨著此起台大校長遴選爭議結束，台大在今日舉行新任校長上任典禮，管中閔的校內一級主管人事布局也已到位，台大內部人士透露，副校長共有3人，分別是：台大電資學院院長陳銘憲、台大地質科學系教授羅清華及台大土木系教授周家蓓。

其他一級主管方面，主任秘書則是由台大哲學系教授孫效智出任，教務長為台大動物科學技術系教授丁詩同，研發長為台大電機資訊學院教授李百祺，學務長則是台大社工系教授沈瓊桃，現任總務長的台大土木系教授葛宇甯則獲留任，財務長則是由台大會計系教授廖佩真出任。

(旺報 )

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