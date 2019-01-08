盧秀燕布達新任各首長 勉勵任重道遠

台中市長盧秀燕8日布達新人事，副市長令狐榮達（中）、副秘書長陳如昌、張金釵、陳如昌、民政局長吳世瑋及都市發展局長黃文彬宣誓就職。（盧金足攝）

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台中市長盧秀燕（中）8日布達新任民政局長吳世瑋（右），由台中市主計處長蔣建中交接印信。（盧金足攝）
台中市長盧秀燕（中）8日布達新人事，由代理都發局長紀英村（左）交接印信新任都市發展局長黃文彬（右），（左二）主計處長蔣建中擔任監交人。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕8日在市政會議主持新任副市長、副秘書長、民政局長及都市發展局長布達及宣誓交接典禮；由外交部前政務次長令狐榮達接任副市長，市府資深文官參事張金釵、陳如昌陞任副秘書長，都市發展局長由台中在地建築師黃文彬出任，民政局長則由曾任市府建設局長的吳世瑋接任，盧秀燕勉勵任重道遠，一起拚市政。

市府指出，三名副市長之一的令狐榮達經歷豐富，曾任外交部前政務次長、中華民國駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司司長、國家政策基金會董事等職務。

新任副秘書長陳如昌為國立中興大學土木工程學系碩士，曾任台中市政府參事、參議、經濟發展局副局長；副秘書長張金釵畢業自國立台灣師範大學商業教育學系行政管理研究所，曾擔任台中市政府參事、參議、聯合服務中心主任、秘書處代理副處長及社會局局長。

民政局長吳世瑋畢業自逢甲大學公共政策研究所，曾任台中市政府建設局局長；都市發展局長黃文彬，為國立彰化師範大學地理學博士，曾任文彬建築師事務所主持建築師、逢甲大學建築專業學院兼任教授、台中市環境景觀總顧問計畫主持人、台中市大台中建築師公會副理事長及台中市建築師公會常務理事；專長於建築規劃設計、都市設計綠建築、空間與環境分析及地理區域研究。

(中時 )

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