不是蘇貞昌？ 傳小英希望他接閣揆

2019年01月08日 14:18 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

立法院9日將三讀通過預算案，行政院長賴清德預計10日院會將提出內閣總辭，外傳將由前行政院長蘇貞昌與前立委陳其邁接任正副院長。但又有媒體表示，如果真的是蘇貞昌接任行政院長，以蘇貞昌的輩份，總統蔡英文是要登壇拜將，請他出來才是，怎會任由新聞滿天飛？如果賴清德真的請辭，副院長施俊吉組閣比較適合理推算。

對於蘇貞昌的接任，《信傳媒》今日撰文指出，在去年底蘇貞昌接任閣揆的新聞就不斷，逼得小英親自出面嗆聲說，她沒有徵詢（蘇貞昌），他哪來的同意。風波才告一段落。沒想到近來隨著賴清德將於這禮拜四內閣總辭的新聞出來，蘇貞昌接任閣揆消息又開始沸騰起來。但是，以蘇貞昌德高望重的輩份，是當初蘇要選新北市長時，蔡英文是如何三顧茅廬，登壇拜將才說動蘇貞昌。因此，蘇貞昌若真的要接任行政院長這個位子，怎可報紙傳聞滿天飛，如此了事！不但蔡英文基於倫理不能如此做，蘇貞昌更不可能就這樣接受。

《信傳媒》更以前總統馬英九為例，在2014年選舉，國民黨大敗，時任行政院長江宜樺請辭下台，後續是由副院長毛治國組閣。因此，蔡英文也可遵循前例，若賴清德真的請辭，可由副閣揆施俊吉組閣。只是，這樣一來，意謂蔡英文將站在第一線，不再扮演神隱少女，以總統兼行政院長的概念，指導後續政局，但一切還需靜待觀察。

(中時電子報)