解放軍噩夢？美專家：攻台同時面對美印介入

2019年01月08日 14:29 中時電子報 馮英志

近期中國大陸國家主席習近平重申不放棄武力統台，並在中央軍委會議時要求做好軍事鬥爭準備，解放軍武力攻台議題再度引起外界高度關注。對此，長期關注兩岸軍事的美國軍事專家施易安表示，若北京攻台，還得同時因應美國介入與印度威脅，將是共軍惡夢。

中國大陸國家主席習近平重申不放棄武力統台，並在中央軍委會議時要求做好軍事鬥爭準備，使解放軍武力統一台灣再次引起外界關注。

據《美國之音》8日報導，美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者易思安（Ian Easton）日前發表最新報告〈中國五大戰爭計劃〉（China's Top Five War Plans），分析解放軍如何以台灣這個大型島嶼為目標進行作戰準備，以聯合作戰行動達到「孤立或佔領台灣、阻止美國介入，並對台動武時抗擊可能來自印度的邊境威脅」。

報導指出，五大主要聯合作戰計劃，包括「大型島嶼聯合火力突擊作戰」、「大型島嶼聯合封鎖作戰」、「大型島嶼聯合進攻作戰」、「聯合反空襲作戰」，以及「邊境地區聯合作戰」。但計劃如何各自或協同實施，必須視北京的戰略意圖、情勢的嚴重性，以及外部情況，但外部情況北京無法控制，而對解放軍的噩夢即為同時針對東部的台灣和美國，以及南部的印度，進行上述五大聯合作戰行動。

報導解釋，在此想定中，解放軍必須先對台發動聯合火力打擊，並在短時間內發動高強度聯合封鎖削弱台軍，再發動聯合攻擊並進行兩棲登陸，在搶灘成功後深入台陸地展開城市及山區戰事。不過大陸軍事決策者也預見，戰事進行至此，美方恐會對台海的解放軍實施導彈及空襲等干預手段，迫使解放軍進行聯合反空襲作戰，且印度軍隊或西藏自由鬥士可能在喜馬拉雅山發動攻擊，那將逼使解放軍同時進行聯合邊境作戰。

雖然許多專家認為南海是21世紀的主要熱點，但易思安說，從解放軍內部文件可以看出，解放軍軍力建設主要是針對台海及西太平洋戰事。他指美國政府必須對此作出回應，「解除與台灣在政治、防衛及安全領域互動的自我設限，將台灣軍隊納入美國在區域的防衛架構」，並以解放軍的作戰計劃為目標，強化在印太地區的戰備力量。

(中時電子報)