弱勢媽獨力養8兒 基警寒冬送暖發救助金

方姓原住民媽媽，含辛茹苦帶大8個小孩，由於有3個小孩還在學校上學，她今天帶了5個小孩前往基隆市警局交通隊接受慰問。（張穎齊攝）

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中時
、游昊予
基隆市警局長黃明昭今（8）日上午在交通隊6樓禮堂參與「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年」關懷弱勢捐贈活動。（張穎齊攝）
基隆市警局長黃明昭今（8）日上午在交通隊6樓禮堂參與「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年」關懷弱勢捐贈活動。（張穎齊攝）

寒冬送暖做愛心！基隆市警局今（8）日上午在交通隊6樓禮堂舉辦「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年」關懷弱勢捐贈活動，總共有120位低收入戶、獨居老人、單親家庭及弱勢家庭受惠，其中更有1名扶養8個小孩的方姓媽媽到場，警方也很貼心用警車幫他們接送回家，祝他們有個溫暖的新年。

基隆天顯宮管理委員會、中華五福慈善功德會與基隆市警察局為關懷弱勢族群，在農曆春節前夕，於交通隊6樓禮堂，舉辦「冬令救濟～寒冬送暖，安心過好年關懷活動」，中華五福慈善功德會、基隆天顯宮管理委員及基隆市世界華人工商婦女企管協會等熱心公益團體，慷慨解囊，共捐贈120份慰問金（每份2000元），合計24萬元及禮卷、禮品等物資。

此次，關懷慰問活動共計120位低收入戶、獨居老人、單親家庭及弱勢家庭受惠；其中1名住在大武崙地區的方姓原住民媽媽（35歲），就生了8個小孩子，最大的15歲，最小的才幾個月大而已，今天一口氣帶了5個小孩子來市警局接受慰問，警方也很貼心用警車幫他們接送回家，四分局大武崙派出所長林文修已將該家庭列入專案協助對象，另通報其他社會福利團體共同來幫忙這位媽媽。

中華五福慈善功德會理事長張朝明、基隆天顯宮副主委劉美德及基隆市警察局局長黃明昭也共同呼籲，社會大眾多發揮愛心，因為社會上仍有許多弱勢民眾，尚無法獲得完善資源扶助，希望藉由本次活動，拋磚引玉喚起善心人士及團體，共同發揮熱心公益，在農曆春節前夕送上一股暖流。

(中時 )

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