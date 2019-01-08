新增一瘧疾境外移入病例 70多歲本國籍男性住院觀察中

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疾管署今天公佈國內新增1例境外移入瘧疾病例，為北部70多歲本國籍男性，去年12月6日至21日前往衣索比亞旅遊，出國前僅自行服用瘧疾預防性藥物7天，未繼續服藥，返國後於27日開始反覆出現高燒、發冷、盜汗症狀，並於今年1月4日就醫，經通報檢驗確診感染間日瘧。疾管署官員表示，個案經使用瘧疾治療用藥後症狀已改善，目前住院觀察中，將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性為止；個案同行團員11人及同住家人目前皆無不適症狀。

疾管署官員指出，國內去年累計7例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家分別為烏干達3例，印度、肯亞、索羅門群島及衣索比亞各1例；檢出病原體為熱帶瘧3例，間日瘧2例、三日瘧及混合瘧各1例。去年累計病例數較2014至2017年低，近5年個案感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為多，其次為間日瘧。

疾管署官員表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署提醒民眾，前往瘧疾流行地區經商、旅遊，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫囑自出國前至出國當中、返國後均持續不中斷服用瘧疾預防藥物，旅遊期間亦要做好防蚊措施，外出時盡量著淺色長袖長褲，並塗抹政府機關核可含敵避（DEET）成份的防蚊藥劑。

(中時 )

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