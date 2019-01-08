國道4號豐原段將封閉 江啟臣會勘臨時道路工程

2019年01月08日 14:42 中時 王文吉

國道4號豐原段即將封閉，立委江啟臣（左起）、市議員陳本添、冉齡軒、張瀞分等都到場關心交維計畫。（王文吉攝）

相關單位提出利用高架橋下空間，開闢臨時道路，以紓解國4豐原端車流量。（王文吉攝）

立委江啟臣多次召集相關單位會勘國4豐潭段工程。（王文吉攝）

高公局第二新建工程處副處長卓高端（右二）簡報說明臨時道路工程。（王文吉攝）

國道4號豐原、潭子段將在花博閉幕後封閉豐原終點出口，進行高架銜接隧道工程，地方憂心工期長達2年4個月，恐衝擊平面交通。立委江啟臣8日上午邀集相關單位到場會勘，協調現有高架道路平面化，高工局同意提供土地，由建設局開闢臨時道路，以紓解豐原端車流量。

去年7月立委江啟臣曾邀集相關單位會勘國道4號第2階段交維計畫，當時高公局同意提供高架橋下空間路權，由台中市建設局開闢臨時道路，但時隔半年仍原地踏步。8日上午江啟臣再度協調相關單位到場會勘，市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒及當地里長也到場關心。

高公局第二新建工程處副處長卓高端簡報指出，國到4號自三豐路至國豐路將於5月1日封閉，屆時所有車流都會從三豐路下來，勢必造成壅塞，若能利用三豐路至豐科路的高架橋下空間，增闢920公尺兩線臨時道路，配合三豐路禁止左轉，對於紓解車流有很大幫助。

由於豐原終點出口封閉迫在眉睫，與會人員急得跳腳。陳本添表示，上次會勘市府建設局都沒有派人來很離譜。張瀞分說，去年會勘時，在場人士均發覺嚴重性，但受政治因素阻擾，至今完全沒有進度，希望新市府團隊務必要在5月1日完成臨時道路鋪設。

「未來不能走高架，改走橋下疏導！」江啟臣表示，豐潭段工程去年開工至今，民眾擔心工程造成塞車問題，他多次召集相關單位會勘解決，目前已增設臨時道路銜接富陽路，至於國道4號14K至17K即將封閉，可利用橋下空間開闢臨時道路，透過分流避免塞車。

卓高端提醒，工程顧問公司想得太複雜，盡量用最簡便的方式，將路面全部鋪平並劃設標線。至於要不要施作路緣石及排水設施，他說，只要兩側排水順暢即可，用最簡便的方式處理，就能減少設計的時間成本。

最後江啟臣做出結論指出，三豐路至豐科路的臨時道路開闢工程，已達成共識，他要求台中市建設局依程序提出申請，並趕在議會臨時會前編列預算，在場市議員都會支持。他也要求相關單位早日完成道路鋪設，若行政單位怠惰，又造成塞車，屆時只好帶民眾來抗議。

(中時 )