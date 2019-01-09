「魯肉阿倫」 焢肉飯配菜梅乾超對味

2019年01月09日 07:13 中時 陳淑娥

老闆張耀倫悉心熬煮3至4小時後，一塊塊的腳庫肉色香味俱全。（陳淑娥攝）

精選的白豬腳庫肉在熬煮3至4小時後，一塊塊色香味俱全令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

緊鄰台中清水紫雲巖的「魯肉阿倫」焢肉飯，採用溫體白豬後腳庫肉，搭配醬油、米酒等獨家配方熬煮3至4小時，焢肉上色漂亮且香味四溢，搭配梅乾菜及每日神秘配菜，令慕名饕客大快朵頤，也爭相吃好逗相報！

31歲的老闆張耀倫是餐飲科班出身，在餐廳、飯店工作了10年，除了料理佳餚給客人享用外，也需要煮給員工用餐，本身對小吃有興趣的他，常常烹飪魯肉飯、焢肉飯等等。

張耀倫表示，3年前返鄉創業開起「魯肉阿倫」，與媽媽一起經營，焢肉飯是店內招牌之一，採用溫體白豬的腳庫肉部位，加入醬油、米酒等獨家配方熬煮3至4小時，色香味俱全，搭配梅干及神秘配菜，有豆吱、酸菜、豆干、豆輪或筍乾，每日不同得碰運氣。

焢肉到底要滷多久才能Ｑ而不爛？張耀倫說，通常他滷到一定時間後停火，這是比較符合一般民眾的口感，如果是老人家或想吃爛一點的焢肉，就會另外多熬煮些時間，盡量滿足不同消費者的喜好。

由於緊鄰清水信仰中心紫雲巖，店內總是有許多香客及在地民眾用餐，巔峰時間常忙得不可開交，一名常客讚不絕口表示，「魯肉阿倫」的米飯特別香、粒粒分明；張耀倫指出，店內的米飯採用在地的國產米，也會隨著季節不同調配混米比例，才能烹煮出Ｑ度適中的米飯。

店名：魯肉阿倫

地址：台中市清水區鰲峰里大街路119號

電話：04-26222111

營業時間：上午11：00至晚上7：30（周一公休）

價格：焢肉飯50元、魯肉飯大碗40元／小碗30元

(中時 )