感情好到同慶生？專家爆金正恩、習近平恨透彼此

2019年01月08日 14:41 中時電子報 吳映璠

8日是北韓最高領導人金正恩的生日，他在生日前夕低調出訪北京，大陸政治評論專家認為這展現了兩國的特殊情誼，顯示中朝之間感情正炙，不過外媒卻報導，金正恩與習近平其實恨透了彼此，兩人最近一年密集交流，只是為了各取所需。

金正恩4度訪中，朝中關係增溫，不過專家爆金正恩與習近平其實恨透了彼此，持續交好只是各取所需。

北韓官媒朝中社報導，金正恩7日晚間搭乘火車前進北京，準備展開為期四天的訪華之旅。

大陸政論微信公眾號「牛彈琴」隨後刊出評論，稱金正恩選在生日這麼特殊的日子訪中，傳遞了幾個特殊訊號。第一，顯示兩國之間存在特殊友誼，儘管曾經有起伏，但最終還是有來往，這也可能讓一些國家大失所望；第二，金正恩選在川金二會前來訪，回顧過去，金正恩總在重大會面前來訪、與北京交心，總共4次，如此高頻率的往來相當罕見，也展現了他把握時局的能力。

儘管最近一年朝中雙方往來確實頻繁多了，讓人以為金正恩與習近平兩人關係頗佳，不過據外媒報導，實際上兩人恨透了彼此。

前白宮國安會亞太事務資深主任葛林（Michael Green）告訴美國有線電視新聞網（CNN），各項證據顯示金正恩與習近平鄙視彼此、恨透了彼此，兩人至今仍有往來，一方面金正恩需要北京在國際制裁之外偷偷運送物資，而習近平則希望北韓能與美國持續對話，雙方只是各取所需罷了。

前美國駐中國大陸大使包可士（Max Baucus）前年就曾爆料，說習近平其實非常討厭金正恩，儘管如此，他仍願意容忍與金正恩來往，容忍金正恩發射導彈，因為相較之下，習近平更痛恨不穩定，他希望朝鮮半島經濟與政治層面都能穩固，他不希望看到大批難民因為北韓爆發危機而湧現中朝邊界，也不希望美國與南韓在半島的勢力擴大，這會讓他感到芒刺在背。

(中時電子報)