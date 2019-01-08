貴婦奈奈涉吸金 一家三口遭通緝25年

2019年01月08日 15:12 中時 陳志賢

本名蘇陳端的網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，去年11月30日傳出惡性倒閉，受害者已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺，但檢警查出3人已全都落跑國外，經數次傳訊及拘提未到案後，今天已依詐欺罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年。

北檢將3人列為詐欺罪偵字案被告後，除先發現貴婦奈奈夫妻去年11月30日飛往美國舊金山，接著又掌握黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。

杏立博全診所傳出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫即不知去向，直到去年12月2日晚間，貴婦奈奈才在臉書粉絲團專頁發表道歉聲明，寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」自圓其說後，即關閉臉書。

貴婦奈奈丈夫診所涉及吸金、詐欺，已有多人正式向警方報案，其中2人表示黃在7月時開口借錢，表明會給月息3分，但10月後就陸續失聯，另有人是購買數10萬元課程，上百名被害人已組成自救會，衛生局將發文給診所負責人黃立雄協調處理。

有被害人表示，黃家是醫生世家，他父親和哥哥也都是名醫，且黃還有生意不錯的診所在營運，覺得他不可能騙人，所以借了300多萬，說好每月收3分利息，但黃只給了3期就失聯，開的支票雖沒到期，但跳票可能極高，加上診所突然關門，所以前往報案。

另有被害人表示，黃博健偽造不實財報，營造診所生意興隆的假象，吸引各方金主投資，黃吹噓投資1個單位，每半年分紅還款1次，約3年半即可回本，此後每個月都能分紅，投資1000萬能分15萬，有民代、藝人和主播受騙，再藉由他們互相介紹吸金。

(中時 )