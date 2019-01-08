外食漲不停！三商巧福牛肉麵、拿坡里披薩 跟風漲價

2019年01月08日 14:58 中時電子報 陳儷方

拿坡里10日起調漲披薩及套餐售價。（圖／中時報系資料照）

三商巧福調漲售價公告。（圖／翻攝三商巧福官網）

吃這也漲、吃那也漲，新的一年開始，各種外食費吹起漲價風！繼鬍鬚張漲價後，三商巧福牛肉麵也漲價，拿坡里預計10日起，外帶外送披薩以及套餐都漲價，漲價理由是薪資調整、食材漲價，整體營運成本提高，只好反映在售價上。

即使是連鎖牛肉麵店，牛肉麵也已不便宜，三商巧福自108年元旦起，各款牛肉麵都漲5元，單價最高的蘭州雙寶牛肉拉麵漲到150元，最基本款的原汁牛肉麵則是115元。

PTT網友認為，才漲5元而已，「漲5元也要叫」，也有人說，都是等特價的時候才去吃，「沒差，我只有特價才吃」，有人最愛它的酸菜無限量「靠酸菜撐的」、「酸菜才是本體」。

擁護三商巧福的網友說，因為是中央廚房，不踩雷，「三商巧福跟麥當勞一樣，不管去哪都一樣好吃」、「一堆牛肉麵名店又髒又沒冷氣,三商巧福算不錯的」。但也有網友哀嚎，因為是三商巧福的忠實食客，「從75元吃到現在115元」。

另外，已經不算便宜的披薩．10日也將調漲外帶及外送披薩的價格各10元，大披薩漲為269元，小披薩漲為169元；外送則調漲為329元及229元，套餐調漲30至40元，外帶炸雞也會調漲。

(中時電子報)