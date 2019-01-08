追到「大陸第一美胸」當女友 男星：是理性戀愛

徐冬冬、尹子維昨公開戀情。（圖／翻攝自徐冬冬、尹子維Terence微博）

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中時電子報
尹子維發文護女友。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

「大陸第一美胸」28歲女星徐冬冬昨(7日)被媒體拍到和43歲男星尹子維牽手出現在北京機場，女方3個月前宣布有交往對象，，昨照片曝光，粉絲才恍然大悟幸運兒是和徐冬冬合作過2次的尹子維，今凌晨尹子維突然發文，強調兩人是理性戀愛，不希望外界亂猜傷害徐冬冬名譽，字字句句護愛意圖強烈，粉絲也獻上祝福。

擁有35E魔鬼身材的徐冬冬去年10月承認有交往對象，最近她自曝因發福，打算丟掉較裸露的衣服，引來有喜疑雲，但隨即被她否認，暗示是男友太會下廚，昨她和尹子維正式公開戀情，尹子維凌晨發文解釋：「我們是合作過兩次後認識變成好朋友的。在做朋友的過程當中發覺冬冬很多優點。除了看到她刻苦的工作為家人付出，還發現冬冬會真實的為他身邊的朋友著想。」

尹子維過去和吳彥祖演出《美少年之戀》走紅，母親是知名演員胡燕妮，和徐冬冬戀情曝光後，他發文表示看到女友善良、樂觀的優點，「我從欣賞她慢慢的我們走到一起了。我們也算戀愛的很理性的」，他先前不喜歡提私人感情，如今公開交往了，他不希望外界亂說話傷害女友才出聲解釋，未來兩人會好好繼續走下去，徐冬冬也回應：「你好，大哥！尹先生」。

(中時電子報)

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