資深中市議員張瀞分 接任國民黨團書記長

2019年01月08日 15:03 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團8日舉行黨團黨員大會，推舉市議員張瀞分接任黨團書記長，執行長陳政顯，副書記長吳瓊華、賴朝國、賴義鍠等。張瀞分指出，這次大選後，國民黨團的實力更為堅強，老幹新枝都有；她期勉大家都能接地氣團結合作，為市民謀取最大福祉。

台中市議會國民黨團幹部8日舉行改選！黨團議員推舉台中市議會最資深、從政經驗最豐富的市議員張瀞分接任黨團書記長，黨團執行長由市議員陳政顯擔任，3位副書記長分別由市議員賴朝國、賴義鍠及吳瓊華接任；黨團幹部來自山、海、屯、市區，將致力爭取地方建設，了解市民需求。

市議會議長張清照、副議長顏莉敏特專程與會，並表達祝賀。張瀞分深深鞠躬感謝大家的支持；她強調，大選後國民黨團實力更為堅強，老幹新枝都有，期勉大家都能接地氣為選民服務，以民意為優先，大家團結合作拿出更優異的表現。

張瀞分也感謝台中縣市合併升格直轄市後，包括黃馨慧、楊正中、李榮鴻、李中等多位優秀的前任書記長，為國民黨團全心全力付出，建立良好的黨團運作基礎；她笑說，希望「一日書記長、終身書記長」，往後大家都能當她最有力的助手。

張瀞分期勉新的台中市政府團隊，推動市政業務都能以民意為依歸，各項預算和政策也要清楚說明、充分溝通，讓府會關係更和諧，議事更有效率，市政業務推動更順利。

(中時 )