韓流加持高雄夯到國外！東協五國大陣仗來踩線

120多家來自東協五國的旅遊業者組成踩線團，來南台灣探路。(擷圖自中視新聞)

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中時電子報
/綜合報導
韓流發威!東協126家旅遊業者來南台灣踩線。(中視新聞提供)

高雄拚觀光又傳好消息！來自東協，菲律賓、越南、泰國等五國，120多家旅遊業者組成踩線團來南台灣探路。以往這些國家觀光客多侷限在北部，現在韓流讓高雄全球知名度大增，當地業者也來高雄找商機。高雄市府表示，願意與南部七縣市合作，一起分食這塊觀光大餅。

韓國瑜選前就主張「南南合作」，可以結合東南亞一起發展經濟、觀光，3月他將出訪東南亞行銷農產品。拜韓流之賜，現在東協五國菲律賓、越南、泰國等五國旅遊業者，看準南台灣觀光潛力，前來高雄探路，踩線重點不再侷限於北部，未來高雄等南部縣市，從宗教觀光到文創景點，到南台灣的自然美，都將有機會納入東協五國的旅遊行程。

高雄市觀光局長潘恆旭表示，現在是南方崛起的時刻，南部七縣市有需要和高雄綁在一起的行程，要去墾丁、小琉球、大鵬灣，要到台南古城，我們都非常歡迎。

旅行社總經理康維民說，觀光業在這兩、三個月內有很大的契機，高雄市已具有全球知名度，撐過澹淡兩年的高雄觀光業總算迎來曙光。

網友紛紛留言說，「全世界都開始注目高雄！這就是韓市長的魅力！」、「韓總只造福高雄人真讓人眼紅，應該當總統造福全台灣才對」、「換了一個市長真的改變好多」、「韓流魅力廣及五湖四海，讚讚讚！」

(中時電子報)

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