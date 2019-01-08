卓榮泰直播嗆國民黨 李明賢回敬「11問」網讚爆

2019年01月08日 15:04 中時電子報 王子瑄

準民進黨主席卓榮泰，當選後上「館長」陳之漢直播，砲轟國民黨的九二共識、一中各表，「只敢內銷不敢外銷」。對此，國民黨台北市議員李明賢，在臉書對卓提出「11問」，句句劍指核心，讓網友讚聲連連。

卓榮泰上館長直播，談論範圍遍及年金改革、非核家園與九二共識。尤其講到九二共識，更是火力全開，重砲抨擊國民黨的九二共識與一中各表：「國民黨現在也不敢大聲講，對呀！我就覺得莫名其妙，他說他一中各表只敢在台灣講，到中國不能講，我覺得這個非常不負責任，一個東西只能內銷不能外銷，拿來欺騙人民這就不負責任。」

此言引發熱議，不少網友不以為然，對民進黨表示不滿：「民進黨的『台獨』也只是內銷用！敢說不敢做！」「喔！難道小英2020年競選主軸之一已定調為批判九二共識？」「國民黨用九二共識於兩岸交流，至少有十年；民進黨的「台獨」只是在國內暗中推行去中國化、修改課綱等，根本見不得人。卓先生故意說反話。」

李明賢首開議員第一槍，對民進黨與準黨主席卓榮泰提出「11問」。從民進黨的兩岸「外銷」實務、產品、政策論述，質疑到春節包機的應變和豬瘟防疫。最後，李明賢更大聲疾呼希望以實際作為取代口水，否則無法解決問題都只是鬼打牆；並劍指卓榮泰──「請問卓主席，只有一堆政治口水，真是夠了，兩岸僵局怎麼解呢？還是你的民進黨台獨主張被註銷了？」

網友看後紛紛力挺，認為李明賢是最大在野黨的超戰力，這「11問」句句重擊核心，道破當前現況、執政黨盲點與人民所需。更有網友在李明賢臉書留言吐露心聲：「民進黨永遠學不乖 學不會認錯 因為永遠是別人的錯」、「台灣經濟沒有進步，人民生活苦，喊不喊共識，台灣獨或不獨都一樣」、「一不要九二共識，二不要一國兩制，三當習近平是木頭人逆，那到底是要什麼，要如何交流？要獨嗎？敢嗎？」

(中時電子報)