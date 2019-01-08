綠委威脅陸軍官校改校歌 郝龍斌：抗戰有民進黨犧牲者嗎？

2019年01月08日 15:07 中時 季節

民進黨籍立委劉世芳以凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算333萬元方式，要求國防部修改陸軍官校校歌，對此身為陸官校友郝柏村之子的國民黨副主席郝龍斌，8日在臉書發文，表示對日抗戰、國共內戰，若有任何一位陣亡者是民進黨。那歡迎改校歌，藉此挖苦民進黨只想收割前人的成果。

郝龍斌表示，對日抗戰、國共內戰，當然不可能有陣亡者是民進黨籍，因為，當時為國捐軀、犧牲性命時，根本沒有民進黨。而這也顯示民進黨的本質—收割前人的犠牲的成果，同時又糟蹋歷史。如同，民進黨取得中華民國政權，又否認中華民國。如同，他們個個位居要津，却又口口聲聲説自己是台獨工作者。這和哺乳中的孺子，咬斷慈母的乳頭有何不同？

郝龍斌說，看到民進黨立委劉世芳以凍結預算要脅陸軍官校把「黨旗飛舞」的校歌歌詞改掉。說實在，黃埔自有傳統與歷史傳承，校歌怎麼唱，干立委甚麼事？民進黨大敗還不到50天，前幾天還大談反省，轉過身來立刻故態復萌，真讓人不耐。

郝龍斌表示，就算黨旗飛舞又有什麽問題嗎？八年對日抗戰，大型會戰22次，大規模作戰幾百場，中小規模戰鬥上萬場，陣亡將官268位，包括2位集團軍總司令、8位軍長，20位師長，其中超過200人出身黃埔。這些人可都是唱著「怒潮澎湃、黨旗飛舞」畢業的，卻都是為中華民國與全國同胞們犧牲了生命。

郝龍斌說，到了現在，在執政黨的無理要求的壓力下，陸軍官校校務會議以40：0的壓倒性票數，依舊維持「怒潮澎湃、黨旗飛舞」的校歌歌詞，這個決議讓我們看見軍人的風骨，他們對得起所有為國捐軀的學長們，讓郝龍斌佩服他們！

郝龍斌表示，這些黃埔畢業的菁英，寧戰而死，堅持不成功便成仁，以個人有限生命，幫國家打贏反對日本侵略的正義之戰，更讓台灣同胞擺脫日本50年殖民統治，真正抬頭挺胸做自己的主人，實有功於所有台灣民眾。現在立委只知政治鬥爭，硬要把校歌與黨軍掛勾，不但是對歷史的無知，更對不起這些黃埔健兒們。

(中時 )