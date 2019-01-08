西濱快速公路電線遭竊 百餘盞路燈「失明」

2019年01月08日 15:28 中時 王文吉

西濱快速公路電線遭不肖人士竊取，造成3公里路段，共有106盞路燈不亮。（王文吉攝）

台61線西濱快速公路台中大安段日前遭不肖人士竊取電線設備電線，造成百餘盞路燈被「失明」，台中市議員施志昌8日上午會同相關單位到場會勘，評估影響路段與範圍。公路總局承諾將以工程結餘款約200萬發包進行修復，預計3月動工，施志昌要求過年期間能有應變措施。

施志昌會同公路總局官員、大安區長周琇茹、南埔里里長林恭一同前往大安區南埔路與西濱快速公路橋下會勘。西濱北區工程處段長徐財立指出，大甲溪橋北岸大甲溪橋北岸大安二交流道、溫寮溪南岸大安一交流道、溫寮溪北岸大安一交流道、福住交流道與永安以及中山北路等路段約3公里，共有106盞路燈未亮。

施志昌表示，西濱快速公路遭宵小偷剪電線盜賣，自去年10月底起，多處交流道與大安多處路段的路燈不亮，嚴重影響用路人的行車安全。經他向相關單位反應，西濱北區工程處允諾動用工程結款進行修復，預計3月開始動工。

施志昌也提醒，過年期間不論是返鄉民眾或是遊客數量較多，他要求西濱北區工程處能有應變措施，讓用路人能有安全的行車環境。段長徐財立承諾在照明設備未修復期間，將設置臨時照明以維護用路人行車安全。

(中時 )