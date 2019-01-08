影》出席公益活動 郭婞淳不舉槓鈴拿畫筆

舉重女將郭婞淳(中)參加公益活動，化身畢卡索作畫。(陳筱琳攝)

友善列印
中時電子報
／新北報導

台灣女子舉重選手郭婞淳平時樂於參與公益活動，今年連續第二次出席富邦金控和第一社會福利基金會合作的活動，這次她不用試著舉起沉重的槓鈴，而是拿起輕巧的畫筆作畫，反而比參加舉重比賽還緊張。

郭婞淳透露，參加公益活動幫助需要幫助的人，是令人開心的事，希望大家都可以復出一點小小心意，引起更多善的共鳴，她也說，去年活動是第一社福基金會學員做餅乾給嘉賓吃，她只要輕鬆品嘗餅乾就可以，今年是要親自拿著畫筆和學員一起作畫，讓她有點緊張。

郭婞淳分享畫作。(陳筱琳攝)

「大約是在去年亞運結束後收到活動邀請，才知道自己要畫畫。」郭婞淳說，「我真的沒什麼畫畫的天分，只會畫簡單的太陽、山、河流，甚至高中美術課的靜物素描也不知道自己在畫什麼，可能要靠學員們教我了。」

郭婞淳一筆一畫細心畫出葉子，還加上一顆小愛心，她說：「雖然活動的學員可能有些缺陷，但在某些方面的才華或許不輸一般人，所以不用特別自卑，至於加個愛心，因為活動主題讓愛轉動，也藉著這顆小愛心代表我滿滿的愛！」

除了畫畫，郭婞淳稍早也和棒球名將陳金鋒、高爾夫好手潘政琮擔任公益高球球敘的開球嘉賓，笑說一年沒碰球桿，只求不要出糗，不過隔行如隔山，她沒能擊出小白球，不好意思地露出笑容。

(中時電子報)

影》高球選手指導技巧 用「炸雞… CPBL》胡金龍有望最高薪 全勤是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。