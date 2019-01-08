影》出席公益活動 郭婞淳不舉槓鈴拿畫筆

2019年01月08日 15:10 中時電子報 陳筱琳 ／新北報導 ／新北報導

台灣女子舉重選手郭婞淳平時樂於參與公益活動，今年連續第二次出席富邦金控和第一社會福利基金會合作的活動，這次她不用試著舉起沉重的槓鈴，而是拿起輕巧的畫筆作畫，反而比參加舉重比賽還緊張。

郭婞淳透露，參加公益活動幫助需要幫助的人，是令人開心的事，希望大家都可以復出一點小小心意，引起更多善的共鳴，她也說，去年活動是第一社福基金會學員做餅乾給嘉賓吃，她只要輕鬆品嘗餅乾就可以，今年是要親自拿著畫筆和學員一起作畫，讓她有點緊張。

郭婞淳分享畫作。(陳筱琳攝)

「大約是在去年亞運結束後收到活動邀請，才知道自己要畫畫。」郭婞淳說，「我真的沒什麼畫畫的天分，只會畫簡單的太陽、山、河流，甚至高中美術課的靜物素描也不知道自己在畫什麼，可能要靠學員們教我了。」

郭婞淳一筆一畫細心畫出葉子，還加上一顆小愛心，她說：「雖然活動的學員可能有些缺陷，但在某些方面的才華或許不輸一般人，所以不用特別自卑，至於加個愛心，因為活動主題讓愛轉動，也藉著這顆小愛心代表我滿滿的愛！」

除了畫畫，郭婞淳稍早也和棒球名將陳金鋒、高爾夫好手潘政琮擔任公益高球球敘的開球嘉賓，笑說一年沒碰球桿，只求不要出糗，不過隔行如隔山，她沒能擊出小白球，不好意思地露出笑容。

(中時電子報)