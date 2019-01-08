韓國瑜拚外銷、兩岸小組困難多 議員爆：菊姐舊官員卡案

2019年01月08日 15:09 中時電子報 邱珮畇 、影音編輯/ 吳廣琳 、影音編輯/

高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》透露，高雄市政府內部充斥陳菊時代舊官員，韓國瑜兩岸小組最近有點停頓就是有人故意要卡案。(Youtube截圖)

高雄市長韓國瑜拚農產外銷，3月親自出訪簽約，首站就選在新加坡，接著馬來西亞，之後去大陸深圳。但高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》透露，高雄市政府內部充斥陳菊時代舊官員，韓國瑜兩岸小組最近有點停頓就是有人故意要卡案，還有人拿內部資料給新科民進黨議員打韓國瑜，就是為了拖韓國瑜後腿，讓他們十分擔心市府裡面究竟有多少這種人。

高雄議員陳麗娜昨晚在《新聞龍捲風》透露，最近必須要注意的是高雄市府內部需不需要做整頓的問題。她說，大家都知道韓國瑜最近要組一個兩岸小組，應該要快點組成，但最近大家有沒有發現，這件事有點停頓?

陳麗娜說，其實內部已經在研擬要怎麼簽這個，因為兩岸小組其實是體制外的組織，必須要有學者、正副召集人，議員的組成。這個組成將來要幫兩岸做一些協調的工作，讓兩岸互動更為密切。

但陳麗娜聽說，高雄市內部簽了這個案子後，原先高雄市政府的舊有官員，就有人要卡這個案子。市府裡面所有的參事、參議，都放滿了原高雄市府的官員。譬如說以前的秘書長趙建喬放進來了；以前的副議長蔡昌達沒選上也放進來了。他們有些人是公務員，總是要給他位置。

陳麗娜說，這些原班人馬我們真的沒位置擺他，她現在很質疑，公務人員要分藍綠嗎?我們用納稅錢請他們來服務民眾，又不是為了要取奪其他政權，拿納稅錢還想要保住另一片江山嗎?真的很替韓國瑜捏一把冷汗!

她表示，內部問題還很多，是要跟著韓國瑜做事，還是內部一大堆想要反韓國瑜政策，高雄市民應該要站出來，針對這些為了反而反，而不是為了努力推政策的人。應該大聲疾呼他們不要這樣做!

主持人戴立綱問，韓國瑜行銷農產品到新加坡也被議員黃文益說「割稻尾」?陳麗娜說，這件事情他說我們是割稻尾，代表前面應該是豐收，才有稻尾可割。那為什麼農民會叫東西賣不出去?所以這些東西到底是誰給那些議員?因為那議員是新科議員，只能猜測是內部政府機關拿給他資料。

陳麗娜說，資料說在新加坡同家超市，木瓜賣31公噸，荔枝35公噸。殊不知，拿出來內容也不是如該位議員所說。過去的確在同家超市賣過蜜棗。但是很抱歉，只有在高雄周活動賣，賣完就沒訂單了。

她問，31公噸或35公噸很多嗎?也才四到五個貨櫃的量，一年就是這樣的量。這個量是不是賣到那家超市?也不是!是由進出口商賣到其他家超市去。這些資料都是不對的，卻在媒體上說，就是為了要卡韓，就是要讓韓國瑜的政策看起來沒有那麼好，說他們以前早就都做過了，但都不是事實。

但是在高雄市府裡面還存在多少公務人員?還不願意配合做事，還在扯後腿。陳麗娜說，她相信還很多，我們也很擔心。

(中時電子報)