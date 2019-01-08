陳維昭：管校長先看我回憶錄 可能就不想選了

2019年01月08日 15:46 旺報 簡立欣

遲來1年的正義，8日台大校內辦喜事氣氛濃厚，許多人胸前貼著台大自主聯盟發送的「有校長真正好」貼紙；10點的典禮，9點半已經擠得水洩不通，現場一位難求，過去一年站在風口浪尖的台大遴委會、為制度發聲的台大師生以及外校校長，都趕來見證這歷史性一刻。

「校長加油！」「謝謝郭代！」8日上午8點多，台大第一會議室已經開始湧入人潮，9點多已經擠得滿坑滿谷，即將上任的管中閔和即將卸任的代理校長郭大維現身時，加油不絕於耳；教育部代表、教育部常次林騰蛟發聘書給管中閔時，歡呼聲更是持續好幾分鐘，久久不退。

仔細一看，典禮上出現的許多面孔都是過去一年來為大學自主、校園自治而努力的師生們，包括台大校長遴委會召集人、台大前校長陳維昭，台大校長遴委會發言人袁孝維；台大自主聯盟蘇宏達教授、徐丞志教授；曾在校務會議上慷慨發言的農經系教授官俊榮、政治系教授陳淳文、音樂系教授沈冬；籌備管中閔美國演講的藥學系校友金祿慈；在「還我校長－台灣教育不能等」記者會上侃侃而談的台大土木系教授李鴻源；曾在媒體投書支援管中閔的台北商業大學校長張瑞雄、政大前副校長王儷玲。此外，同屬台灣大學系統的台科大校長廖慶榮、台師大校長吳正己、遴選委員之一的國家衛生研究院院長梁賡義等都前來參加。

過程中遭受許多壓力的陳維昭，8日致詞時看得出心情輕鬆，他說自己擔任台大校長12年，深知作校長不容易，「管校長沒有先看我的回憶錄，否則他可能就不想參選了。」他話鋒一轉，表示台大校長當然有其特殊意義，台大除了是國內歷史最悠久、規模最大的綜合大學，幾十年來對台灣發展良多；台大的核心價值大學自主、學術自由，更在此次彰顯無遺。

(旺報 )