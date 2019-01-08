蔡衍明愛心基金會 攜手新竹縣府送愛下鄉

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（左）與新竹縣長楊文科（左二）8日共同發送慰問金。（徐養齡攝）

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蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（左二）與新竹縣長楊文科（左）8日共同發送慰問金。（徐養齡攝）
蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（右）與新竹縣長楊文科（左）8日共同敲響幸福鑼。（徐養齡攝）
新竹縣長楊文科（左二）8日回贈九龍圖給蔡衍明董事長，由蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠（右二）代表接受。（徐養齡攝）

蔡衍明愛心基金會列車送愛下鄉，8日駛抵新竹縣，連續10年舉辦「公益青年．送愛下鄉趣-2019新竹縣春節慰問活動」，捐贈200戶弱勢家庭每戶5000元，合計100萬元，縣長楊文科感謝旺旺集團長期關懷弱勢家庭，彌補公部門社福資源的不足。

今年蔡衍明愛心基金會「公益青年．送愛下鄉趣」活動，特別選在春節前夕，將溫暖善款送到新竹縣弱勢家戶手中，受助名單由縣府社會處、明新科技大學及中國科技大學共同評估符合條件者，再推薦列冊扶助。

蔡衍明愛心基金會執行長胡雪珠親自率團前往新竹縣府，隨行準備旺旺「澎湃包」與慰助金，向新竹縣200戶弱勢家庭獻上春節前最溫暖的關懷與祝福，楊文科特別訂製象徵尊貴圓滿「九龍圖」回贈給旺旺集團蔡衍明董事長。

胡雪珠表示，蔡衍明愛心基金會每年皆與各縣市政府社會局（處）合作，捐款給需要幫助的弱勢民眾，善款並深入大專院校及偏鄉社區，盼能拋磚引玉，提升關懷弱勢、孝親敬老的社會正向力量。

楊文科特別向熱情捐助的旺旺集團表達感謝之意，更肯定其熱心公益的善舉付出。楊說，旺旺集團蔡衍明董事長自2009年端午節起，長期關懷照顧新竹縣弱勢家庭，與縣府團隊培養密切的公私協力合作關係，讓弱勢家庭三節都能感受到溫暖及照顧。

(中時 )

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