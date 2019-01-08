阿里斥資9千萬歐元 收購德資料處理公司

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全天候科技報導，阿里巴巴8日證實收購了德國資料處理公司dataArtisans，並表示將和dataArtisans一起持續為所有Flink社區用戶、合作夥伴和開發者提供更多支援。阿里巴巴並未公布實際交易金額，據歐洲科技資訊網站Tech.eu報導，該筆金額為9千萬歐元。

公開資料顯示，dataArtisans由開源流處理架構ApacheFlink的創始人於2014年建立，公司總部位於德國柏林。不過，早在2008年，該公司就已經作為柏林理工大學一個研究性項目，開始研發技術，這也就是Flink的前身。

據dataArtisans官網資訊，其dA平台主要向企業提供ApacheFlink和dAApplicationManager兩項服務，包含隨時可用的容器編排、持續集成／持續交付（CI／CD）、日誌記錄、指標以及狀態存儲集合，還會為公司客戶提供單一視圖，供其瞭解資料流程處理應用”，可以提供高輸送量和低延遲的解決方案。

去年12月，由阿里巴巴承辦的FlinkForwardChina峰會在北京國家會議中心召開，來自阿里、華為、騰訊、美團點評、滴滴、字節跳動等公司的技術專家與參會者分享了各公司基於Flink的應用和實踐經驗。在大會的主題演講上，阿里巴巴集團副總裁周靖人宣布，阿里巴巴內部Flink版本Blink於2019年1月正式開源，之後會經過社區討論合併回Flink。

(工商 )

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