3D腹腔鏡影像系統 直腸癌保肛免驚

中國醫藥大學新竹附設醫院執行大新竹地區唯一的「3D腹腔鏡影像系統」微創手術，順利為直腸癌患者保住肛門。（徐養齡攝）

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中國醫藥大學新竹附設醫院具備大新竹地區唯一的「3D腹腔鏡影像系統」微創手術。（徐養齡攝）

大腸直腸癌令人聞風色變，1名60多歲男子罹患直腸癌後四處看診，卻被告知手術後無法保住肛門，他轉向中國醫藥大學新竹附設醫院求助，經醫療團隊執行大新竹地區唯一的「3D腹腔鏡影像系統」微創手術，精準切除腫瘤，順利保住肛門。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒、大腸直腸科主任沈名吟及主治醫師黃郁純，8日特別示範3D腹腔鏡特色及直腸癌病例，指該院開院至今不到1個月，已順利完成18例手術，均為患者成功保肛。

陳自諒表示，新竹附醫是大新竹地區唯一提供最高等級可彎3D腹腔鏡醫療服務的醫院，傳統腹腔鏡僅有2D影像、30度視野角，而新式3D腹腔鏡不僅跟達文西系統一樣，可提供真實3D影像，更進階上下左右各100度大視野角，視野更清楚，開刀上也更為安全。

沈名吟指出，直腸癌病患早期前往其他醫院看診時，被醫生告知手術後會無法保住肛門，患者聽完已滿心驚恐，經前往中國醫藥大學新竹附設醫院就診，透過3D腹腔鏡影像系統進行微創手術，於3D影像清楚呈現腫瘤位置，醫療團隊得以精準切除，並保住患者肛門。

大腸直腸癌高居台灣癌症排行榜首位，每年約有1萬5000人罹病，占所有癌症患者的15％，經統計發現，1個人一生罹患腸癌的機率為6％，院方呼籲民眾定期健檢，維持適度運動，攝取高纖飲食，非澱粉類蔬菜等，均有助於降低罹癌風險。

(中時 )

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