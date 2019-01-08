讓故事永遠流傳　市圖三重分館彩虹故事屋給孩子們夢想

2019年01月08日 15:37 中時 吳岳修

愛看書的孩子不會變壞！新北市圖三重分館彩虹故事屋，成立14年來每周六下午2點準時開講，看書的孩子紛紛放下書本，從各角落奔向故事媽媽「QQ綠姐姐」李怡青身邊聽故事，小小腦袋在充滿想像與驚喜中茁壯成長，當年也聽著故事的黃俊嘉，長大後也決定返回故事屋講故事，要讓彩虹故事屋的故事一直傳承下去。

三重圖書分館主任胡東宏表示，彩虹故事屋深受孩子歡迎與喜愛，故事媽媽志工展現說學逗唱的本領與魅力，透過說故事與孩子互動，讓他們學習親近書本，故事屋從2005年設立至今，在故事媽媽辛勤耕耘下，培養了無數小小讀者閱讀種子，閱讀的力量令人感動，有些當初的聆聽者如今加入說書人行列，為孩子說故事是他們最驕傲的舞台。

「孩子們燦爛笑容和童稚言語，是我說故事的動力」，李怡青笑著說，她當了10多年的故事志工，體驗到許多人生哲理，在付出中得到愛與分享，她最初的理念是希望能推廣閱讀，讓孩子愛上閱讀，看見孩子們在聽她說故事中逐漸成長，是她最大喜悅，「我會繼續說故事，我愛這些孩子，每個愛聽故事的孩子都是我的寶貝」。

黃俊嘉說，他很喜歡看書，小時候爸媽很忙，他經常獨自一人到圖書館，發現館內有人說故事，一開始害羞偷偷躲在角落聽，習慣後開始加入聽故事行列，這才發現故事媽媽們都很親切，不厭其煩跟他分享心得、推薦書籍，有種「媽媽陪伴的溫馨感與安全感」。

黃俊嘉也說，現在想起來，真的很感謝當年有這些故事媽媽陪伴他長大，聽故事可以陪伴孩子度過孤獨感，現在他有能力可以幫助別人，也要學習愛與付出，他很高興能擔任故事志工，講故事給小朋友聽，就像當年故事媽媽對他的照顧及陪伴一樣。

(中時 )