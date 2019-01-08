轉型正義？桃機趕走史博館文創店？文化部怎麼說

桃園國際機場內的國立歷史博物館文創店。（本報系資料照）

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中時電子報
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中正紀念堂轉型尚未明朗化，桃機在去年11月間告知史博館、故宮年底不再續約，有民眾擔憂兩大博物館可能自台灣國家門面消失。對此，文化部今（8日）發布新聞稿指出，桃園國際機場博物館商店正常營運未熄燈，史博館於國內機場商店契約期滿將儘速規劃未來營運模式

國立歷史博物館原位於桃園國際機場之商店，於105年12月31日約滿後，為擴大其營運內涵，充分展現我國多元文化特色，自106年年中起改由文化部與桃園國際機場股份有限公司合作，轉型為「博物館商店」，目前4家博物館商店仍正常營運中，並未「熄燈」。

博物館商店現場由機場公司委託之免稅店經營廠商負責營運，但由文化部就店面外觀、銷售內容等提供審核或認可意見，其銷售內容除原來史博館的文創商品外，更整合國內其他如故宮博物院、台灣博物館、自然科學博物館、鶯歌陶瓷博物館等不同博物館之文化商品，更能呈現我國博物館的豐富面貌，滿足旅客文化多元需求。

此外，文化部也統籌4個在桃園國際機場的文化櫥窗，由各博物館輪流在機場國門展現我國文化底蘊與文化特色，以增進國內外旅客對於台灣文化的認識。

至於史博館位於國內其他機場（松山機場、高雄機場及花蓮機場）的文創產品商店，因史博館與原營運廠商的合作開發及營運契約於107年12月31日期滿，經該館多次檢討、協調及放寬招標條件，仍無廠商願意承接。

現階段史博館雖先將商店空間歸還各機場，但文化部仍請史博館盡快研議恢復營運，或評估其他可行替代方案。未來史博館亦將致力以更靈活、彈性方式開拓多元的文創經營空間，108年起持續拓展承銷櫃位，目前已洽談並即將簽約的地點計有三處。

(中時電子報)

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