最瞎停車場車道設計 網友爆推這3大賣場

2019年01月08日 15:30 中時電子報 陳煌祥

購物還要考驗駕駛技術，真的有夠瞎！一位網友在PTT上問卦「最瞎的停車場車道設計」，引起網友熱議，紛紛丟出心目中最難開的大賣場車道，結果發現北部民眾較歹命，「中和迪卡儂」和「南港CITYLINK」都被點名，而全台的家樂福的車道則被公認第一難開，簡直「比考駕照還難」。

網友在PTT上表示，「桃園平鎮最近新開家樂福，但在通往賣場停車場的坡道牆壁上卻滿是傷痕，應該是很多車主都沒抓好距離造成的」，不過原PO覺得「主因應該也是車道設計不友善，車道是螺旋型且左右各一個車道，上坡與下坡都有機會會車，只要距離沒抓好不是撞車就是撞牆，大大們有看過其他更瞎的車道設計嗎？」文章一出，引起各地網友共鳴，紛紛PO上自己覺得最難開的停車場車道。

許多網友，異口同聲的表示「家樂福駕訓班」、「家樂福的停車場比考駕照還難」、「建議考照都要經過家樂福停車場試驗」、「高雄鳳山家樂福下坡也是很可怕，停一次不想再停第二次」、「首推桂林家樂福，上坡陡到看不到路面，要依屋頂或天際線判斷路線」、「各地的家樂福真的很愛超彎超陡的設計」、「滿滿的家樂福，設計的人要不要出來說明一下XD」

另外，中和迪卡儂和南港CITYLINK停車場，也有不少網友推薦，「中和迪卡儂，那個迴旋會開到頭暈」、「中和迪卡農真的經典」、「南港CITYLINK！考上駕照應去那邊練練，驗證拿照是否為假貨」、「東京甩尾應該去南港CITYLINK拍的，甩到你吐為止」、「南港CITYLINK真的奇葩，第一次去開到高樓層感覺像鬼打牆」，還有人分享行車紀錄器影片，網友表示，「看完推文影片，Citylink真的太ㄎ一ㄤXD」、「真的繞的很暈」。

(中時電子報)