高鐵首創導入AI結合行動裝置 未來將可語音訂票

2019年01月08日 15:43 中時 李宜秦

台灣高鐵公司今（8）日表示，今年3月底將推出新服務，為便利敬老票與愛心票旅客，將開放可在自動售票機與手機上取票，並研發把行動裝置結合AI語音辨識，由機器人協助訂票、取票，這也是國內鐵道業首創。高鐵統計，去年日均運量創下通車12年來新高，達17.5萬人次，準點率高達99.76％，平均誤點時間僅10.2秒。

現行高鐵敬老票與愛心票雖可透過網路訂票付款，但無法直接透過手機取票，在搭車前仍須至車站櫃檯或超商取票，為更便民，高鐵今年3月底將推出新服務，未來敬老票與愛心票都可直接在自動售票機與手機上取票，只有首次搭車時須至櫃檯親自領取認證，之後一年內都可直接從自動售票機與手機取票。

高鐵表示，自動化與數位化將是2019年的重要發展策略，目前正在研發將AI語音辨識系統與行動裝置結合，透過對話就可訂票、購票、搭車。未來民眾只需下載手機APP，透過語音說出需求，機器人就可協助訂票、取票等服務。

高鐵董事長江耀宗指出，高鐵去年旅運人次達6396萬3199人，日均運量創下通車12年來新高，達17萬5000人次。全年發車總班次為5萬2437班，不含天災的話，準點率高達99.76％（含天災為99.43％），平均延誤時間僅10.2秒。且去年旅遊人次高達268萬人次，達成250萬人次的目標，達成率107％。

高鐵指出，去年有許多行銷活動，如車票加10元住五星級飯店、運務連票、車票綁景點優惠、暖冬遊搭配、海外旅客買一送一等專案，都是造成去年運能大幅成長的原因。

(中時 )