高鐵首創導入AI結合行動裝置 未來將可語音訂票

高鐵表示，自動化與數位化將是2019年的重要發展策略，目前正在研發將AI語音辨識系統與行動裝置結合。（報系資料照）

友善列印
中時

台灣高鐵公司今（8）日表示，今年3月底將推出新服務，為便利敬老票與愛心票旅客，將開放可在自動售票機與手機上取票，並研發把行動裝置結合AI語音辨識，由機器人協助訂票、取票，這也是國內鐵道業首創。高鐵統計，去年日均運量創下通車12年來新高，達17.5萬人次，準點率高達99.76％，平均誤點時間僅10.2秒。

現行高鐵敬老票與愛心票雖可透過網路訂票付款，但無法直接透過手機取票，在搭車前仍須至車站櫃檯或超商取票，為更便民，高鐵今年3月底將推出新服務，未來敬老票與愛心票都可直接在自動售票機與手機上取票，只有首次搭車時須至櫃檯親自領取認證，之後一年內都可直接從自動售票機與手機取票。

高鐵表示，自動化與數位化將是2019年的重要發展策略，目前正在研發將AI語音辨識系統與行動裝置結合，透過對話就可訂票、購票、搭車。未來民眾只需下載手機APP，透過語音說出需求，機器人就可協助訂票、取票等服務。

高鐵董事長江耀宗指出，高鐵去年旅運人次達6396萬3199人，日均運量創下通車12年來新高，達17萬5000人次。全年發車總班次為5萬2437班，不含天災的話，準點率高達99.76％（含天災為99.43％），平均延誤時間僅10.2秒。且去年旅遊人次高達268萬人次，達成250萬人次的目標，達成率107％。

高鐵指出，去年有許多行銷活動，如車票加10元住五星級飯店、運務連票、車票綁景點優惠、暖冬遊搭配、海外旅客買一送一等專案，都是造成去年運能大幅成長的原因。

(中時 )

最瞎停車場車道設計 網友爆推這3… 管爺當校長 99歲老父驕傲：我兒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。