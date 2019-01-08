「有聲音叫我往黑洞跳！」勇警及時阻男子跳大圳

2019年01月08日 15:35 中時 盧金足

員警將呂男熊抱而下，成功阻止一場悲劇的發生，緊急將呂男送醫。（盧金足翻攝）

「不要想不開！」49歲呂姓民眾站在台中市一條大圳，準備一躍而下意圖尋短，妻子旁嘶聲吶喊，欲阻止丈夫做傻事，經民眾報案後，員警火速到場，見男子旁邊就是10米深的大圳，一步之差可能連自己也會一起墜落大圳，但情況危急顧不得自身安全，立即上前將呂男熊抱而下，及時阻止一場悲劇的發生。

台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員吳俊甫、林瑞祥日前接獲王姓民眾報案稱，指西屯區工業區18路有1名女子在喊救命，需要警方前來協助。

員警接獲報案立即趕往現場，見呂男站在大圳旁意圖跳河，其妻45歲游女大聲呼救，經民眾報警後，成功搶救呂男。

游女表示，丈夫近日精神狀況不佳，當時不斷跟她說有一個聲音叫他往「黑洞」（大圳）裡跳，游女不管怎麼勸說，丈夫仍堅持要一躍而下，好險員警及時抵達現場，奮不顧身的挽回丈夫的性命，游女對警方英勇的作為表示十分感激。

警方藉此呼籲民眾，自殺解決不了問題，僅留給家人無比悲痛，遇有一時解決不了之事，仍別放棄希望，可以再給自己一次機會撥打專線（生命線協談專線：1995、張老師專線：1980）尋求協助。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

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(中時 )