管爺當校長 99歲老父驕傲：我兒子很優秀

2019年01月08日 15:41 旺報 簡立欣

「卡管」正盛時，某場媒體專訪中，管中閔曾哽咽表示，他年少荒唐，整個大學4年父親失望到不跟他說話；當上台大校長，他最想讓年屆九旬的父母參加就職典禮，卻一直等不到。8日99歲的管爸、92歲的管媽都現身，管爸還豎起大拇指：「我兒子很優秀！」令人動容。

去年4月29日，前教育部長吳茂昆拔管後的第3天，管中閔首次打破沉默召開記者會，一開始談的不是陳情抗議或是法律行動，卻是台大這個「生根在血肉之中的生命風景」。

管中閔說，母親年輕就在台大註冊組當小職員，台大醫院出生的他從小就在台大小福旁玩泥巴、玩尪仔標，身邊來來去去都是台大學生，父母也都認為他以後會讀台大。所以當他建中畢業卻差點考不上大學，只考上文化大學，還繼續打麻將、聽搖滾、當「魯蛇」，父親徹底失望，4年不跟他講話。「我當選台大校長，腦袋裡第一個想到，就是邀請我高齡90幾的父母親出席就職典禮，這對他們應該有獨特的意義。」

管中閔說，當時他父親很高興說要出席，一輩子膽子小的母親第一反應卻是「會有太多大人物在場」，她不敢參加。「當時，我壓根不可能想到，根本不會有什麼管中閔就任台大校長的就職典禮。」

管中閔8日致詞時，特別提到家人的支持：「我更要謝謝我的家人，我父親99歲，母親92歲，今天都在這裡，他們始終站在我身邊，鼓勵我，也支持我，我才能走到今天。」管爸也對媒體豎起大拇指，說：「這是我兒子！他很優秀！」簡單一句話滿是驕傲，令人感動。

(旺報 )