江躍辰棄醫從文 任花蓮文化局長為藝文打拚

2019年01月08日 15:38 中時 范振和

「竭至誠之心為藝術服務，發洪荒之力替文化扎根。」花蓮知名耳鼻喉科醫師江躍辰棄醫從文，新上任文化局長後，決心為在地文化發聲，與世界藝文接軌。

55歲的江躍辰曾任台北榮總耳鼻喉部主治醫師、由於媽媽是花蓮女中老師，從小他就在學校附近的菁華街、美崙溪、美崙山嬉遊，酷愛花蓮美麗山川，21年前返鄉前往鳳林榮民醫院當任耳鼻喉科主任，17年前出來開業。看診期間，常到文化局美術館欣賞各類藝術作品，一解內心苦悶。

偶然機遇，他擔任2屆東海岸文教基金會董事長6年，任內辦理跨國漫畫馬松拉活動；推廣13鄉鎮市布袋戲傳統藝術；與文化局合辦第1屆國際柴燒藝術季；每個月也會邀請在地藝術家舉辦美展，深耕美學，對花蓮藝文並不陌生。

「文化是民眾生活品質的指標，如同一杯咖啡、一杯好茶，在工作衝刺之餘，可調劑身心。」江躍辰說，後來他也進讀佛光大學藝術學研究所，在所長林谷芳、教授潘幡、倪再浸等人指導下修習6年，以《禪藝術和藝文經營推廣研究》，獲得碩士學位。

懸壺期間，難免內心空虛、恐懼，因而他常唸心經，澄淨心靈，在基金會進行藝文推廣，也能取得安定的力量。雖然外罩醫師白袍，卻隱藏著藝術靈魂。

江躍辰說，今年兩岸賞石交流展將移師福建省漳州、浙江省常山，而2020年花蓮將擴大辦理國際石雕藝術季，在地石雕、賞石藝術文化，在歷任局長支持下，已有豐碩成績，他會持續推動。此外，書畫、陶藝、動漫、編織等手工藝產業，他也會全力以赴。

「在東海岸文教基金會服務期間，我以推廣在地藝術為主，進入文化局後，我會設法引進他國、各地藝術，豐盈這塊淨土。」江躍辰強調，他真的有心推動各類藝術，讓花蓮文化更加多彩繽紛。

(中時 )