只距警局500米！惡少轟3槍落跑 快打部隊到場剩彈殼

槍擊現場距離吉安警分局500多公尺，警方到場只剩彈殼。（許家寧翻攝）

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警方現場拾獲3發彈殼和遺落2顆子彈。（許家寧翻攝）
警方突破楊男心房，循線發現改造90手槍下落。（許家寧翻攝）
警方循線查獲犯案槍枝和26顆子彈。（許家寧翻攝）

花蓮吉安鄉清晨驚傳槍響，今早5點多東海十街發生夜店兩派人馬酒後叫囂，26歲的楊姓男子竟猛轟3槍，嚇壞不少早起運動民眾，因案發現場距離警局只有500多公尺，警方急派快打部隊到場撲空，僅拾獲3枚彈殼和2枚子彈，下午循線查獲槍枝將楊男送辦。

吉安鄉東海十街8日清晨5時發生民眾封路談判，過程間有人拿出手槍疑對空連開三槍壯勢，仁里派出所警方到場，多數人一哄而散，留有3枚彈殼及2枚掉落的子彈，卻不見槍枝，員警隨即帶回10名涉案的年輕男子、並循線約談11人進行詢問。

「不關我的事，只是來看熱鬧的」，多人異口同聲否認開槍，經警方一一突破眾人心房，楊嫌才坦承雙方在夜店酒後發生衝突，互嗆「有種來輸贏啦」，後來相約談判，因此憤而持改造90手槍連開三槍射擊，所幸未造成人員傷亡。

由於案發現場附近掛有某縣議員選舉招牌，一度傳出周姓議員服務處前發生槍擊事件，引起警方關切，查證後該處並非為議員服務處，排除與候選人或選舉恩怨有關，經過警方逐步搜索，在現場一間透天厝的房內查獲犯案手槍和子彈26發。

有多項毒品前科的楊男供稱自行買玩具槍改造，警方不排除供詞避重就輕，將全力追查槍枝來源，警方在8小時內迅速破案，全案訊後下午也依涉嫌殺人未遂、妨害秩序、槍砲彈藥管制條例等罪嫌將楊男移送花蓮地檢署偵辦。

(中時 )

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