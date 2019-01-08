竹市街頭藝人受理報名 首次開放團隊報考

新竹市2年1度的「新竹市街頭藝人認證審查」作業再度登場，文化局即日起至15日受理報名。（陳育賢攝）

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新竹市2年1度的「新竹市街頭藝人認證審查」作業再度登場，文化局即日起至15日受理報名。（陳育賢攝）

為推廣城市街頭藝術及落實藝術生活化、生活藝術化目標，新竹市2年1度的「新竹市街頭藝人認證審查」作業再度登場，文化局即日起至15日受理報名，預計27日辦理認證審查作業，對街頭藝術有興趣的達人可踴躍報考。

市長林智堅表示，新竹市自2010年起開辦「街頭藝人認證審查」，多年來吸引各地藝文表演好手踴躍報考，為鼓勵街頭藝文發展風氣，2014年起開放縣市街頭藝人換證制度，並改為2年1試，平均通過率達6成。

9年來已有463位合格的街頭藝人，其中320位通過考核，143位透過換證，活絡竹市街頭藝文生力軍。

文化局長黃竫蕙表示，今年街頭藝人認證審查分「表演藝術」、「視覺藝術」及「創意工藝」等3類，不分國籍均可報考，此次並首度開放給團隊報考，評分項目以「展演技巧與台風」、「觀眾互動性」、「表演內容適當性」、「展演設備與其他創意」等4大項。

平均達80分以上者即可通過審查，成為合格的街頭藝人，並可於站前廣場、迎曦東門城、新竹公園、護城河兩岸、影像博物館前廣場、十八尖山、青草湖、228公園等8處場地申請演出。

文化局指出，今年新竹市街頭藝人認證審查分個人組及團體組，凡年滿16歲均可報名參加，團體組至多以6人為限，未滿20歲者須檢附法定代理人同意書；外籍人士另須檢附有限期限至少6個月以上合法居留證或工作許可函（證）影本。

報名自即日起至1月15日止，採掛號郵件（以郵戳為憑）或親自遞件送至文化局表演藝術科，免收報名費，歡迎藝文工作者踴躍報名。

(中時 )

文化局網站
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