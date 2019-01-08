C肝治癒者末期腎病風險降低8成5

2019年01月08日 15:42 中時 林周義

張女士患有腎臟病10餘年，4年前就診時才發現自己患有C肝及肝癌。

C肝口服新藥今年全面開放給付，用藥條件由肝纖維化第三期（F3）以上者，放寬為所有帶有C肝病毒者，預計將有4萬人受惠。國內一項大型研究發現，成功治癒C肝者，末期腎病風險可降低8成5，缺血性中風的風險則降低3成8。該研究成果刊登於國際知名期刊《肝臟學》(Hepatology)及《胃腸學》(Gut)。

該研究由輔大醫院院長林肇堂帶領，由健保資料庫的29萬民C肝患者中，排除合併B肝、重大傷病、慢性腎病等其他合併症後，以1萬2384名未滿70歲、接受C型肝炎治療的成人為對象，另將2萬4768名未治療的C肝患者為對照組，持續追蹤8年。研究發現，治癒者除整體存活率提高，末期腎病、缺血性中風的風險分別降低8成5及3成8。

輔大醫院醫學研究部主任、胃腸肝膽科主治醫師許耀峻指出，C肝病毒相當特別，感染的範圍雖以肝細胞為主，卻能同時存在於其他細胞（如：血液的淋巴球），進而引起慢性發炎，造成併發症如腎病變、脂質異常、胰島素阻抗、血管炎與淋巴癌等。

72歲的張女士患有腎臟病10餘年，從不曉得自己合併肝病。直到4年前因腸胃不適就診時，意外發現兩顆肝臟腫瘤，確診肝癌，同時發現感染C肝。因C肝感染途徑為血液，張女士推測自己可能是在30多年前子宮外孕時，接受不潔針具輸血所致。切除腫瘤後仍有C肝病毒，去年接受新口服藥物治療8周，C肝已獲根治。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科主任、肝基會嘉義分會執行長陳啟益表示，民眾應重視C肝與肝外病變，特別是腎臟病。若感染C肝，又出現小便變濁、蛋白尿、血尿、總尿液量變少、腳水腫、疲勞等症狀，應立即就醫進行檢查，及早治療方為上策。

(中時 )