CPBL》胡金龍有望最高薪 全勤是目標

胡金龍(左二)有望在2019球季成為中職最高薪球員。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／新北報導

已經35歲的富邦悍將選手胡金龍，新球季是他3年合約的最後一年，月薪會從70萬台幣增加到75萬台幣，有望成為中華職棒最高薪球員，展望2019球季，他期許保持健康、打滿120場。

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也是台灣旅美棒球好手之一的胡金龍，2013回台加入中職，至今6個球季出賽場次最多的一季是2014年115場，目前尚未有全勤紀錄，他分析：「台灣因為天氣太悶熱，想要全勤有難度，隨著自己也不是年輕球員了，體能上會再加強，希望能維持成績。」

胡金龍補充，過去在美國職棒曾單季出賽135場，2009年球季在洛杉磯道奇3A有130場出賽紀錄，加上大聯盟5場，是個人單季最多場次的一季。

胡金龍並說，每年球季都當成最後一年來拚，最重要的就是保持身體健康，才能維持穩定出賽紀錄。

兄弟林智勝、悍將林益全本季可能面臨扣薪，特別是林智勝減薪幅度恐多達70％以上，據傳會從120萬台幣銳減到30萬，儘管未獲球團證實，不過中職新球季月薪超過50萬的人預計會減少，胡金龍剛好是合約年，以他的身價來看，可能會躍居中職最高薪球員。

對於薪資問題，今天和胡金龍、蔣智賢、林益全及陳金鋒出席富邦金控公益活動的悍將隊長林哲瑄表示，扣薪與否光自己擔心也沒用，主要是專心練球、比賽，薪資方面就交給經紀公司處理。

(中時電子報)

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