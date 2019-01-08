感恩團圓尾牙宴 華山樹林天使站11週年慶

2019年01月08日 15:47 中時 許哲瑗

華山基金會深耕社區，6日在樹林天使站辦理2019「感恩團圓尾牙宴」。（許哲瑗翻攝）

華山基金會深耕社區，6日在樹林天使站辦理2019「感恩團圓尾牙宴」。（許哲瑗翻攝）

樹林區71歲的黃阿嬤，前夫賭光了半生積蓄，帶走小孩就此失聯，年老身體機能退化，獨居無親，過著清苦落寞的日子。華山基金會自2015年展開服務，提供關懷訪視、陪同就醫、物資協助，讓她重拾希望，不再孤苦無助，阿嬤常說，「真的很謝謝華山，還好有華山的陪伴！給我家的溫暖」。

華山基金會深耕社區，2007年設立樹林愛心天使站，至今已11年，結合各界愛心，持續不斷送愛到家，為感謝義工與善士多年相挺，6日在樹林天使站辦理2019「感恩團圓尾牙宴」，用愛迎新，歡度十一週年慶，現場席開六桌，樹林區長林耀長及樹人里里長邱世昌也特地來到現場祝賀長輩身體健康，場面十分熱鬧。

義工夥伴陪伴黃阿嬤及樹林站近六十位老寶貝一起圍爐同樂，大家像家人一樣說說笑笑，一同享受豐盛美味佳餚，欣賞優美的二胡演奏；每個人心中暖呼呼的，開心切蛋糕，互祝新的一年平安健康快樂。

華山基金會發起2019常年服務暨「愛老人愛團圓」，於新北地區服務1500位弱勢長輩，亟需社會大眾啟動善念，加入愛老人「認助計劃」，認助長輩常年服務經費(15000／位)，讓弱勢長輩得到長期關懷並感受年節溫暖。隨著寒冬一步一步逼近，1500位長輩認助，僅達到目標的四成。天冷了，請別忘了，遺忘的角落，華山基金會一直在地守護獨老，邀您一起「揪愛團圓」，在寒冬為長輩募集溫暖。愛心專線：(02)2685-1247

(中時 )